"Je to rozhodně velká komplikace, co se týče testování dlouhých lyží na rychlost. Pokud se nám podaří sehnat tady v Česku sníh, tak to nebude určitě na sjezd, ani na super G," řekla dvojnásobná olympijská šampionka při dnešní videokonferenci novinářům.

On-line ke koronaviru ZDE.

Všichni potřebují vyzkoušet lyže s novými parametry, protože ve skluznicích a voscích bude zakázán fluor. "Pokud by k této změně nedošlo, tak bychom měli dobré lyže z loňska. Nikdo zatím netestuje," řekl trenér Tomáš Bank. Doufá, že by Mezinárodní lyžařská federace (FIS) mohla vzhledem k mimořádné situaci zavedení tohoto pravidla o rok odložit.



Pokud by se to nestalo, získaly by brzy výhodu závodnice například z Rakouska, které zřejmě budou moci v dohledné době na ledovce. "Myslím, že příští týden už půjdou na sníh. Potřebovali bychom hodně kilometrů, ve velké rychlosti. Pokud se do Rakouska nedostaneme, tak od 15. května budeme mít oproti nim velkou ztrátu," přemítal Bank.



Otazník se také vznáší nad letní přípravou Ledecké, která je zvyklá ji trávit hlavně v Řecku. Umí si představit alternativní kondiční trénink v Česku, ale třeba s často zařazovaným windsurfingem by to měla komplikovanější. Mimo jiné kvůli tomu, že výbavu má uskladněnou v Řecku.



Karanténu, v níž musela po návratu domů být, snášela celkem dobře. "Nejsem moc sociální typ, takže pro mě to zas tak hrozné nebylo jako pro většinu mých vrstevníků. Nebyla jsem bez pohybu. Mám doma rotoped, mám doma boxovací pytel, takže se vyřádím. Udělám si opičí dráhy v obýváku. Vždycky se nějak zabavím," řekla pětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka. Na život svázaný regulemi je zvyklá z Pchjongčchangu. "Jsme všichni tak trochu jako na olympiádě, tam je taky spousta pravidel," poznamenala.

Smělé cíle



Kvůli předčasnému ukončení sezony po rozšíření koronaviru v Itálii přišla o finále Světového poháru. Medaile za druhé místo v hodnocení sjezdu a třetí příčku v pořadí kombinace dostala až dnes. "Líbí se mi hrozně moc. Jsou to moje první křišťálové medaile z lyžování. Pár už jich doma mám, ale ze snowboardu. Mám obrovskou radost. Myslím, že si to jako tým zasloužíme. I když jsem pak já sama vidět na tom kopci, tak za tím je spousta lidí," radovala se.



Zjistila, že se jí na lyžích vyplácejí zkušenosti z odjetých závodů. Projevilo se to hned při vítězném sjezdu v kanadském Lake Louise, který zná z tratí Světového poháru společně s německým Garmisch-Partenkirchenem nejlépe. "Jsem ráda, že se mi konečně povedlo na tom kopci udělat, co mi kluci říkali. Cítím se líp na těch sjezdech, víc si věřím, dovolím si agresivnější stopu. Zároveň je vidět, že ty výsledky přicházejí. Jsem ráda, že to takhle funguje," pochvalovala si.



I když si posunula laťku o kus výš, pořád vidí prostor pro zlepšení. Bank pro ni má připravené smělé cíle. "Nerad bych Ester dostával nějak pod tlak. Vidím minimálně velký glóbus, minimálně dva malý, do toho dvě tři medaile na mistrovství světa. Pak si to teprve užijeme," poznamenal.