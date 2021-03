A zase s nulou. Výbornou střeleckou formu si drží Michal Krčmář. Ve čtvrtečním sprintu Světového poháru biatlonistů v Novém Městě na Moravě opět střílel čistě a skončil na dvanáctém místě. Tím vyrovnal letošní nejlepší výsledek Markéty Davidové ve Vysočina Areně z minulého týdne. Povedený výkon Krčmáře podtrhli i ostatní členové mužského týmu. Do sobotní stíhačky postoupil kompletní kvintet.

Mikuláš Karlík v závodu Světového poháru v biatlonu v závodu sprintu mužů na 10 km. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Michal Krčmář navázal na fantastické vystoupení ve stíhacím závodě v neděli a přidal další dvě nuly na své konto v řadě. „To jste ale neviděli nástřel,“ smál se v cíli spokojený biatlonista. „Byl jsem tam do poslední vteřiny, vystřílel jsem pětašedesát nábojů. Pořád jsem neměl grupeto, rány mi utíkaly, nedrželo mi to. Až ke konci nástřelu jsem se srovnal, takže jsem šel do závodu s dobrým pocitem.“