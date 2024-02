Překvapení v Sapporu, veterán Kasai bodoval. Koudelka potvrdil formu

Už včera ohromil Noriaki Kasai nejen své fanoušky, když proklouzl z kvalifikace do závodu Světového poháru v japonském Sapporu, dnes ráno ale ještě posunul snad všechny myslitelné skokanské hranice. Domácí legenda totiž předvedla v prvním kole skok natolik kvalitní, že stačil na postup do druhého kola. Nakonec skončil třicátý. Kasai si tak bodový zápis ve Světovém poháru připsal ve věku 51 let a osm měsíců. Bodoval i český reprezentant Roman Koudelka, který se probojoval do elitní patnáctky.

Japonský skokan na lyžích Noriaki Kasai v jednapadesáti letech bodoval v závodě Světového poháru. | Foto: Profimedia