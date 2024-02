Veterán Kasai znovu mezi elitou. V 51 letech postoupil do závodu v Sapporu

Věk je jenom číslo. Tak přesně tohle heslo opět ukázal zkušený skokan na lyžích Noriaki Kasai. V japonském Sapporu zvládl domácí závodník kvalifikační boje a postoupil do hlavního závodu. A to je mu už jednapadesát let.

Noriaki Kasai | Foto: ČTK/AP