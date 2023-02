Emotivní dojezd. Strhující finiš za zlatem a Lucinkou

Kateřina NeumannováZdroj: CPA

Na každé olympiádě se rodí sportovní příběhy, které vám navždy uvíznou v paměti. O jeden z těch nejemotivnějších se postarala Kateřina Neumannová. Hry v Turíně, rok 2006. Pro Neumannovou poslední olympiáda v kariéře. A lepší konec by snad ani nešlo vymyslet. Ve svém posledním vystoupení pod pěti kruhy předvedla heroický výkon a ve strhujícím finiši získala zlatou medaili. V cíli pak k totálně vyčerpané Neumannové přiběhla dcera Lucie a vrhla se mamince do náruče. To dalo zlatému příběhu hollywoodský rozměr. „Byla jsem úplně mrtvá, nohy jsem měla z kamene. Ale řekla jsem si, že je to poslední závod a musím to zkusit,“ líčila po životním úspěchu. Dodnes považuje olympijský triumf na třicítce za zázrak. „Stále tvrdím, že to byl tak trochu omyl a shoda okolností. Nikdy jsem se totiž nespecializovala na dlouhé tratě, ani nejsem žádná finišmanka.“