Při srovnávání distancí mezi kategoriemi mužů a žen se běžkyně na lyžích dočkaly závodu na padesát kilometrů. Maratonskou premiéru zažil v neděli při světovém poháru v Oslu lyžařský areál Holmenkollen. V první šestici doběhly čtyři domácí lyžařky, do závodu nenastoupila žádná Češka.

Kateřina Neumannová v cíli únorové Jizerské padesátky | Foto: CPA

Je to novinka, která se olympijské vítězce na 30 kilometrů z Turína 2006 Kateřině Neumannové příliš nepozdává. A ohledně extrémní vzdálenosti je mírně zdrženlivá.

„Neměla jsem možnost vidět celý závod, ale ženská padesátka je pro mě příliš dlouhá. Svým způsobem to dokumentuje i rekordně nízká účast (32 závodnic-pozn.aut.),“ říkala Deníku bývala slavná lyžařka.

„Podmínky byly fantastické. Ženy jely na rychlém sněhu a pro Nory to byl určitě svátek,“ pokračovala Neumannová. „V minulosti se zkoušel zabudovat do světového poháru jeden z dálkových běhů. To mně přišlo zajímavé, ale aby ženský závodily na padesátce, i když jen jednou nebo dvakrát za zimu, tak to se mi nezdá,“ kroutila hlavou.

Padesátce v podání žen není nakloněná

Na světových pohárech jezdí v této sezoně obě pohlaví desítky a dvacítky a k tomu se u žen bývalá třicítka prodloužila na padesátikilometrovou vzdálenost. „Já osobně bych ji jet nechtěla,“ pravila s úsměvem mnohonásobná medailistka z mistrovství světa a ZOH, která spolukomentuje televizní přenosy z běžeckého lyžování.

S Jizerskou padesátkou, kterou si Neumannová před měsícem poprvé vyzkoušela, a italským závodem Marcialonga na 70 kilometrů, na němž si ráda zalyžuje, nemá světový pohár nic společného. „Závodí tam laufařská elita, ale jsou to hlavně akce pro veřejnost. Jezdí se na jiném profilu a jedná se spíš o společenskou událost,“ vyprávěla.

„Berte to ale jako můj osobní názor. Teď je padesátka ve světovém poháru novou tratí, třeba si na ni elitní závodnice zvyknou a stane se běžnou součástí programu. Ale kdybych do toho mohla mluvit, tak tomu nejsem nakloněná,“ pokračovala Neumannová, která ukončila kariéru v roce 2007.

Lyžařky se podle ní speciálně na padesátikilometrovou distanci připravovat nebudou. „Zatím není jasné, jestli se dostane do programu šampionátů a olympiád, a tak se v přípravě budou spíš dál zaměřovat na kratší vzdálenosti a jednou do roka dlouhý závod ujedou,“ poznamenala.

Výjimečná lyžařka Astrid Slindová

Díky padesátce prý nejspíš nedojde ke sblížení klasického lyžování a dálkových běhů. „Na světových pohárech se závodí na úplně jiných tratích. Jedná se o dva různé světy, ale existují i výjimeční jedinci jako Astrid Slindová, která letos jezdí oboje a úspěšně,“ zmínila pětatřicetiletou Norku.

Ta na slavném Vasově běhu obhajovala loňské vítězství a po 90 kilometrech proběhla cílem pátá. Ovšem den před tím skončila na MS v Planici desátá na třicítce. Mimochodem, na přesun do Švédska jí byl poskytnutý soukromý tryskáč. (!) Ještě o týden dřív zvládla ve Slovinsku vybojovat bronz ve skiatlonu a nyní byla druhá na Holmenkollenu.

To byla malá odbočka. Slovo má opět Kateřina Neumannová. „Na laufech se v lehčím profilu jezdí odrazovou technikou soupaž a s lyžemi bez vosku. Naproti tomu tratě při závodech světového poháru, které nejsou určené pro amatéry a jsou vypisovány v klasickém nebo bruslařském stylu, jsou pro běžného smrtelníka příliš těžké,“ dodala.