Skvělý skiatlon Razýmové. Asi můj nejlepší skejt, řekla po třináctém místě na MS

Za úspěch považovala umístění do patnáctého místa. A to se Kateřině Razýmové povedlo hned v prvním závodě mistrovství světa v klasickém lyžování. Ve skiatlonu na 2x7,5 km skončila třináctá a zaznamenala nejlepší výsledek na globální akci v kariéře. A to jako matka osmiměsíční dcery, kterou má na šampionátu v Planici s sebou.

Kateřina Razýmová na Tour de Ski | Foto: Barbora Reichová/Svaz lyžařů ČR