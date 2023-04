Už nemusí myslet na lyže, ale třeba na zahradu. Kateřina Razýmová má za sebou první sezonu po narození dcery. Isabelka se narodila před deseti měsíci a obě teď na sebe mají víc času. „Je to s ní lehce náročný, ale dá se to,“ usmívá se jednatřicetiletá závodnice SC Plzeň.

Kateřina Razýmová na Tour de Ski | Foto: Barbora Reichová/Svaz lyžařů ČR

Do světového poháru jste poprvé naskočila na konci minulého roku při Tour de Ski, dalším vrcholem byl únorový šampionát v Planici. Jak jste spokojená?

Byly tam momenty, které se povedly, ale našla se i spousta takových, které mě spíš mrzí. Řekla bych, že sezona dopadla dobře, ale nezastírám, že jsem měla trochu vyšší ambice.

V březnu se vám ve Falunu podařilo proniknout do top ten, když jste v závodě na 10 km klasicky dojela devátá. Byl to nejlepší závod sezony?

Určitě, ale k podobnému výsledku jsem měla několikrát poměrně blízko. Až ve Falunu se sešly všechny náležitosti, které jsou k takovému výsledku potřeba. Na mistrovství světa se ve skiatlonu vše důležité nepovedlo skloubit a přišla jsem o lepší výsledek než bylo třinácté místo. Při závěrečné dvacítce v Lahti jsem to měla k elitě ještě blíž.

Čím to, že se vám některé závody méně povedly?

Obvykle závod nedopadl podle mých představovala kvůli horším lyžím.

Další dobrodružství. Bývalé biatlonistce Vítkové se narodila druhá dcera

Při závodech jste musela řešit přítomnost dcery. Byl to proti dřívějším sezonám jiný svět?

Tak kategoricky bych to neřekla. Bylo náročnější v tom, že se muselo hodně plánovat a dopředu koordinovat věci podle toho, co se bude dít. Ale konkrétně při závodech jsem proti dřívějšku zase tak velký rozdíl nepozorovala.

Kdo má Isabelku v péči v době, kdy zrovna závodíte?

Většinou to vypadalo tak, že si ji před startem vzal někdo na starost. Nejčastěji byla poblíž moje sestra Barbora. Snažili se jí pomoct rodiče, ale hlavním hlídačem byla ségra. Buďto byly fandit u trati, nebo někam vyrazily. Po závodě jsme se pak sešly v pokoji.

Už jste přemýšlela, jak to bude s Isabelkou dál, máte představu o příští sezoně?

Jisté je, že náročnější období přijde, protože se dcera bude mnohem víc projevovat a vyžadovat pozornost. Nebude už závislá jen na mé přítomnosti nebo na kojení.

A sama máte nějaký výhled do dalšího období?

Tak to zatím ne. Snažím se neplánovat a brát věci tak, jak přijdou. Dítě může onemocnět a pak nic neplatí.

Jaké to je užívat si posezónního klidu?

Teď máme období, že si můžeme každý podle libosti zatrénovat v jakémkoliv sportu. Když se naskytne možnost a někdo malou pohlídá, zajdu se provětrat. Proběhnu, ale teoreticky bych nemusela dělat nic. (usmívá se) Opravdová příprava začne v květnu.

Dobře skákat se dá i v pokročilejším věku. Mám do toho chuť, říká Koudelka

Teď se zrovna vrátila zima, neláká vás ještě vytáhnout běžky?

To naštěstí u nás kousek od Plzně nejde. Tady sníh nebývá, což je někdy smutný, ale někdy to je zase výhoda.

Máte v hlavě dovolenou v teple, kam byste vyrazila s rodinou a odpočinula si od zimy?

Nene, nic takového neplánuju. Jsem ráda, že jsem doma, a že si od cestování a soustředění odpočinu. Máme zahradu, je na ní spousta práce. Budu ráda, když v tomto směru něco udělám.

Teď je doba sázení. Do čeho pustíte?

Tak to nevím. Tohle je pro mě složitá otázka… Momentálně je na zahradě s odpuštěním bordel a je zarostlá plevelem. (směje se) Hlavní úkol je zahradu vyplít. Budu ráda, když tam poroste tráva.