Zase výš. Ve třetím startu bojovala snowboardcrossařka Adamczyková o pódium

„Myslím, že byl to dobrý odrazový můstek. Na druhou stranu mě mrzí pár vteřinek, které jsem na trati nechala, protože jsem chtěla vyhrát a zajet co nejlíp,“ říkala Razýmová v nahrávce pro média. „Byl to první závod po dlouhé době a byla jsem nečekaně nervózní. Asi se to trochu podepsalo na výkonu. Příště to snad bude lepší.“

Gradování formy k Tour de Ski

Rodačka z Domažlic se momentálně nachází na konci tréninkového cyklu. „Jsem ráda, že jsem si zase mohla vyzkoušet, jaké to je stát na startu. Věřím, že moje forma bude směrem k Tour de Ski stoupat. Před začátkem seriálu chci na lyžích trénovat, a to i o Vánocích,“ sdělila.

Česká reprezentace o víkendu vynechala zastávku SP v Davosu a místo toho se část závodníků vydala do Rakouska. Za Razýmovou se na 13. pozici umístila Adéla Nováková, devatenáctá doběhla Pavlína Votočková. Z mužů byl devátý Adam Fellner. Češi zazářili ve sprintech. Barbora Antošová brala třetí pozici, Luděk Šeller dokonce slavil vítězství a na druhé pozici se umístil Ondřej Černý.