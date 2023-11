Úvodní slalom sezony Světového poháru při premiéře v rakouském Gurglu narušili klimatičtí aktivisté. Norský slalomář Henrik Kristoffersen se neudržel a začal jim nadávat a házet po nich sněhové koule.

Slalom v Gurglu byl přerušen kvůli klimatickým aktivistům | Foto: ČTK/AP Photo/Piermarco Tacca

Do konce závodu zbývalo posledních pět závodníků, když slalom v Gurglu musel být na několik minut přerušen. O rozruch se postarali klimatičtí aktivisté ze skupiny Poslední generace, kteří pronikli do cílového prostoru a postříkali sníh oranžovou barvou. Ochranka je následně odvedla. Televizní záběry zachytily, jak jim za přerušení závodu nadává elitní norský slalomář Henrik Kristoffersen.

„Zatracení idioti,“ řval Nor. „Nemají žádný respekt. Říkejte si, co chcete, choďte k volbám, snažte se změnit věci. Ale nekažte to ostatním. To je nechutné,“ řekl norské televizi NRK Kristoffersen.

Ten společně s Chorvatem Filipem Zubčičem házel po aktivistech sněhové koule. „Jednoho trefil (Zubčič) do hlavy. Měl z toho radost,“ dodal dvojnásobný mistr světa.

Narušení sportovní akce není řešením

Kristoffersen už v klidu okomentoval situaci na svém Instagramu. „Lidé na to mají ozdílné názory, ale já jsem člověk, který zasáhne, když cítí nespravedlnost. Není pochyb o tom, že klima je obrovský problém, ale narušení sportovní akce nikdy nebude správným časem ani místem k řešení,“ vzkázal Nor.

Lyžařům se v Gurglu podařilo na čtvrtý pokus úspěšně zahájit sezonu Světového poháru. Stupně vítězů ovládli domácí lyžaři. Zvítězil Manuel Feller před Marcem Schwarzem a Michaelem Mattem.

Světový pohár bude pokračovat za dva týdny rychlostními závody v Beaver Creeku, slalomáři se představí týden nato ve Val d'Isére.