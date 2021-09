„Vyhrát světový pohár j super, ale zároveň jsem si přála přivést ze šampionátu medaili. Sešla se tam ale silná konkurence, a tak jsem ráda, že s takovýma holkama mohla závodit,“ přiznala. „Na druhou stranu jsou dvě čtvrtá místa dobrým ukazatelem výkonnosti před zimou,“ shrnula své vystoupení lyžařka, která se chce v zimě propracovat do reprezentace a potažmo na olympiádu.

Do Val di Fiemme přijela s bodovým polštářem. „Slovenka Alena Procházková se ke mně po kvalifikaci supersprintu přiblížila a hrozilo, že dojde k tvrdému souboji. Nakonec to pro mě dobře dopadlo. V obou distančních závodech jsem ji porazila a raduju se z celkového prvenství v seriálu,“ usmívala se rodačka z Jilemnice. Sandra Schützová slaví společně s mužským vítězem SP Italem Matteo TanelemZdroj: Foto: archiv Sandry Schützové

Ve sprintu byla šestá a k tomu si připsala dvě „bramborové“ příčky. První byla ze závodu na 10 km volně s intervalovým startem.

„Jelo se na Passo Lavazè v 1800 metrech nad mořem. Bylo to dost náročné. Při prudkém sjezdu začalo pršet, takže to byla divočina. Na kolečkách se brzdí blbě, prakticky to nejde…,“ líčila.

Šampionát i světový pohár vrcholily závodem na 13 km klasicky s hromadným startem, který stejně jako při Tour de Ski končil drsným stoupáním na Alpe Cermis. „Trať nebyla úplně totožná. V zimě se jede po sjezdovce a teď jsme to brali po asfaltové cestě. Cíl byl skoro na stejném místě, podobné bylo i převýšení. V zimě je to ale myslím náročnější,“ srovnala. Sandra Schützová s druhou Slovenkou Alenou Procházkovou (vlevo) a třetí Švédkou Linn Sömskarovou.Zdroj: Foto: archiv Sandry Schützové

„Kuriózní bylo, že se spoustě lidem zasekávala kolečka a hodně jich popadalo. Polámali si lyže a přišli k modřinám a odřeninám. Mně to ale naštěstí nepotkalo,“ těšilo devětadvacetiletou běžkyni na lyžích.

Formy na kolečkových lyžích by mohla využít i o víkendu v Liberci, kde se jede mistrovství republiky. Nejdřív sprint, pak intervalový závod volně a nakonec přijde na řadu výjezd na Ještěd. Všechna klání jsou však především přípravou na zimu. „Nominační kritéria neznám, ale mám jasno o svém nejbližším programu,“ poznamenala Sandra Schützová.

„Zkraje října odjíždím na tři týdny na soustředění do Livigna a v listopadu se tam vrátím už na sníh. První závod plánuju na začátku prosince při OPA cupu v Gomsu ve Švýcarsku. Tam by se mělo rozhodovat o zařazení do družstva pro světový pohár. Z něj bude dělat olympijská nominace,“ uzavřela.