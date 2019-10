Komplikace trvají. Harrachov stáhl kandidaturu na MS, kvůli majetkovým vztahům

Harrachov stáhl přihlášku na pořadatelství mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2024. Ve čtvrtek o tom Svaz lyžařů ČR informoval Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS). Do termínu zaplacení registračního poplatku, který je pozítří, se nepodaří vyřešit majetkoprávní vztahy v harrachovském areálu. Možnost, že by se světový šampionát na české půdě za pět let ale přece jen mohl konat, však stále nepohasla.

Mamutí můstek K-185 pro lety na lyžích v Harrachově. | Foto: Deník / Petr Zbranek