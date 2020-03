Na jedné z nejnáročnějších tratí v seriálu budou fandící diváci všem sportovcům chybět. Kotel na stadionu dokázal vždy vytvořit parádní kulisu všem zúčastněným. Dochází tak oproti minulým akcím k opačnému postoji. Organizátoři se vždy snažili nalákat do Vysočina Areny co nejvíc lidí. Tentokrát je to ale naopak. Areál bude za asistence policie a bezpečnostní služby hlídat asi 80 dobrovolníků.

„Děláme to, co jsme nikdy nedělali. Místo abychom organizovali závody, snažíme se o to, aby se do areálu nikdo nedostal, ale nedá se nic dělat,“ vypráví Vlastimil Jakeš, viceprezident Českého svazu biatlonu. Přesto do Nového Města přijely skupiny zahraničních fanoušků.

Jako při letním soustředění

Co s nimi? Vzali si dovolenou, zaplatili si letenky a vstupenky, mají biatlon spojený s jinými akcemi. „Je to problém. Vím o německých důchodcích, kteří měli Nové Město spojené s návštěvami Prahy a Brna. Místo biatlonu pojedou asi na Macochu, ale ptali se, jestli by se mohli podívat na závody někde za plotem? Co jim na to má člověk říct?“ krčí Jakeš rameny.

Jedna z nejlepších českých závodnic Lucie Charvátová se nevesele ohlížela po prázdných tribunách, které se v následujících dnech nezaplní. „ Spíš mi to připomíná letní soustředění, kdy jsme po tribunách vybíhali až nahoru. Tehdy jsem si uvědomila, jak jsou vlastně velký, a kolik fanoušků se tam vejde. Velká škoda, že tu tentokrát s námi nemohou být,“ litovala.

Ze situace byla rozpačitá i Eva Kristejn Puskarčíková. „Vzpomínám, že i na závody Českého poháru přišlo víc lidí, než bude tady. Možná nebudu pod takovým tlakem jako obvykle,“ hledala pozitiva. „Prý nám budou pouštět z amplionů hlasitý řev diváků, i když asi to správnou atmosféru nevynahradí…“