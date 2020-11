Češi vyrukují s kvartetem Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala a Vojtěch Štursa. Nejzkušenější skokan se kvůli zdravotním trablům zapojí až v prosinci. „Nechtěl bych chybět na Turné čtyř můstků,“ hlásí Koudelka.

Zbylí svěřenci trenéra Františka Vaculíka se na letošní premiéru připravovali v jiném polském středisku, Zakopaném. „Poslední tréninky se povedly. Pokud skončím na bodech, bude to velice dobré,“ těší se Vojtěch Štursa.

Do třicítky by rád stabilně skákal také Viktor Polášek. „Prostě chci, abych bodoval a neměl nějaké výkyvy ve výkonnosti,“ přeje si.

V sezoně se bude potřeba řídit restrikcemi, které jsou stanoveny podle hygienických norem jednotlivých zemí. Zajímavá situace nastala u ochranných masek a roušek. „Obě pomůcky mohou být použity při kontrole nahoře na můstku. Závodníci je pak odloží a po skoku dostanou novou masku nebo roušku,“ přiblížil nařízení Jan Baier, místopředseda rady úseku skoku na lyžích.

Společné přesuny charterovými lety

Seriál poznamená i to, že některé závody budou probíhat bez divácké kulisy. Již nyní je jasné, že ten ve Světovém poháru ve Finsku nebo na Turné v Ga-Pa proběhne bez fanoušků. Na jiných místech bude jejich počet omezen.

Sezona bude hodně nabitá. Již druhý týden v prosinci přijde na řadu první vrchol - z března odložené MS v letech v Planici. „Závodníci se v první fázi sezony budou mezi jednotlivými dějišti přesouvat společně charterovými lety,“ prozradil Baier.

Příští týden odcestují z Mnichova do finského Kuusama na závody v Ruce. Následovat bude přelet do Nižného Tagilu v Rusku a pak odletí do Lublaně, odkud se přesunou na mamutí můstek.