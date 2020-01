Začátek sezony pro vás nevypadal vůbec dobře. Čím to, že se nedařilo bodovat?

Důležitý je první závod. Když se nepovede, tak se strašně těžko dostáváme do třicítky. Bohužel mě to v úvodu sezony nepotkalo poprvé. Hodně se to ale odvíjí od toho, že nemáme můstky.

Body přišly až před Vánocemi, co tomu předcházelo?

S Viktorem Poláškem jsme vynechali svěťák v Klingenthalu. Předpověď na víkend byla mizerná, a tak jsme odjeli do Seefeldu. Podařilo se mi udělat asi deset kvalitních skoků a v Engelbergu se pak konečně podařilo nulu vymazat. Začal jsem si víc věřit.

O svátcích přišel odpočinek. Zřejmě vás naladil, když jste pak pokaždé bodoval.

Vánoce s tříletým Karlem byly úžasné. Když vidím, jak rozbaluje dárky, tak na všechno negativní zapomenu. K ideálu chybělo, že jsme oba prodělali virózu a žena nás musela obskakovat.

V Ga-Pa jste dal osmým místem vzpomenout na loňské skvělé výkony. Čím to, že vám to tam ulétlo?

Je to můj nejoblíbenější můstek. Má prudký rádius nájezdu a prosazují se na něm spíše siloví skokani. A to mně vyhovuje. Ať tam přijedu v jakémkoliv rozpoložení, tak si vždycky věřím. Teď se to potvrdilo.

Bischofshofen vám zase naopak nesedí…

Tam je to pravý opak. Strašně dlouhý nájezd a žádný rádius. Spousta lidí tam má problémy a já patřím mezi ně. Proto 23. místo na neoblíbeném můstku považuji za úspěch.

Jak tedy zhodnotíte Turné 2019/20 jako celek?

Jsem spokojený. Proti loňsku jsem sice o dvanáct míst pozadu, ale když jsem si srovnal bodové součty, jsem minus jen o nějakých osmnáct bodů. Proti úvodu sezony jsem se na Turné docela zvedl, ale konkurence ještě o něco více.

Co vás čeká ve druhé části sezony?

už v pátek máme kvalifikaci pro Světový pohár ve Val di Fiemme a chtěl bych navázat na výsledky z Turné. Sezona vyvrcholí v Planici při šampionátu v letech. To není úplně moje parketa, ale pokud bych v dalších startech pravidelně bodoval, mohlo by mě to nakopnout.