Stejně jako před rokem bude Česko na Turné čtyř můstků reprezentovat jediný závodník. Roman Koudelka letos - rovněž jako jediný z Čechů - startuje ve světovém poháru, ale na body ani v jednom ze šesti dosavadních startů nedosáhl. Nejlépe se závodník Dukly Liberec umístil v norském Lillehammeru a švýcarském Engelbergu, kde shodně vybojoval 34. příčky.

Roman Koudelka | Foto: Ivana Roháčková

72. ročník německo-rakouské turné začíná 28. prosince kvalifikací v Oberstdorfu a největším favoritem tradičního vrcholu sezony bude Rakušan Stefan Kraft, který se stal vítězem už v roce 2015. Čeští závodníci pamatují na tomto klání výborné výsledky. Jenže už na ně usedá vrstva prachu.

Dva Češi populární miniseriál na přelomu starého a nového roku ovládli. V sezoně 1970/71 to byl legendární Jiří Raška, v ročníku 2005/06 na něj navázal Jakub Janda při plichtě s Finem Janne Ahonenem.

Víra ho neopouští, věří, že se karta obrátí

Ještě v poměrně nedávné době se na dosah elity pohyboval právě Koudelka. V ročníku 2018/2019 skončil celkově pátý a nejlépe tehdy zaskákal v Garmisch-Partenkirchenu, kde skončil těsně pod stupni vítězů čtvrtý. Momentálně ale čtyřiatřicetiletý matador hledá na můstcích bývalou stabilitu, jiskru a jistotu.

Lomnického skokana vede při světových pohárech nový kouč reprezentace Gaj Trček ze Slovinska. „Změna, kterou jsme udělali, je obrovská. Pokrok tam určitě je, i když to zatím není vidět na výsledcích. Chce to jen trpělivost a vydržet,“ uvedl vítěz pěti podniků SP po závodě v Klingenthalu na webu skoky.net.

Chtěl to zkoušet dál, nespal, trápil se. Portyk promluvil o konci kariéry

„Samozřejmě je vždycky zklamání, když není druhé kolo. Ale chodit se svěšenou hlavou nepomůže. To jsem se za roky naučil. To co mám za sebou, musím hodit za hlavu a soustředit se na další starty,“ zmínil otec dvou synů, který kromě ročníku 2019 skončil na Turné pátý i v roce 2012.

V minulých dvou sezonách prožíval nelehký návrat na můstky po operaci kolena. Před rokem však v Ga-Pa prolomil čekání na první body v sezoně. Před touto sezonou hlásil, že má do skákání velkou chuť.

„Věřím, že ještě přijde super výsledek. I když jsem byl zraněný nebo v některých sezonách na dně, tak jsem nepřestával věřit. Pevně doufám, že se mi to splní. Cílím na další olympiádu, chtěl bych tam předvést něco pěkného,“ říkal Koudelka před sezonou s nadějí.

Na přelomu roku se představí i skokanky

Jeho věk není mezi skokany ničím výjimečným. Například čtyřnásobný olympijský vítěz Simon Ammann ze Švýcarska se po ročním odkladu na Turné dočká ve 42 letech jubilejní 25. účasti.

Úkazem v dobrém slova smyslu je Noriaki Kasai. Japonec začátkem roku startoval rámci Kontinentálního poháru na můstku v Sapporu v padesáti (!). Na nadcházejícím Turné se však osminásobný účastník ZOH, který se v roce 1992 stal v Harrachově mistrem světa v letech, už nepředstaví.

Unikát z Jizerských hor. Pazderský: Válčím se svazem, možná pojedu na olympiádu

Na německých můstcích v Garmisch-Partenkirchenu (30. 12.) a Oberstdorfu (1. 1.) se na přelomu roku představí ve SP i ženy včetně sester Karolíny a Anežky Indráčkových. Jejich program pak bude pokračovat v rakouském Villachu. Starší Karolína ve světovém poháru pravidelně obsazuje bodované pozice a se ziskem 42 bodů figuruje na průběžné 23. příčce.