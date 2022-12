Koudelka, který se loni vrátil na můstky po operaci kolena, zatím třikrát neprošel ve světovém poháru kvalifikací. Do hlavní soutěže se dostal jen v úvodním podniku v polské Wisle, kde skončil padesátý.

„Je to zkušený závodník, ale místo dalších startů odjel raději pilovat skoky do Planice. To pro něj mělo určitě větší význam než pokračovat v kvalifikačním trápení ve světovém poháru,“ řekl Deníku místopředseda úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR Jan Baier.

„Měl by být solidně připravený. Má natrénováno, ale ukáže se až na závodech. Turné je samozřejmě důležitá prověrka, Roman však směřuje k mistrovství světa,“ zmínil Baier záměr sezony.

Ženy čeká Silvestrovské turné

Série začíná ve středu 28. prosince kvalifikací v německém Oberstdorfu. Hlavní závod je na programu o den později. Turné bude pokračovat novoročním podnikem v Garmisch-Partenkirchenu a poté se přesune z Německa do Rakouska. V Innsbrucku se bude skákat 4. ledna a Turné vyvrcholí 6. ledna v Bischofshofenu.

Ostatní čeští závodníci mají výkonnostně spíš na Kontinentální pohár a tak v posledních roku zamíří na můstek do švýcarského Engelbergu čtveřice ve složení Filip Sakala, František Lejsek, David Rygl a Kryštof Hauser.

Zahálet nebudou ani ženy, které se vypraví na Silvestrovské turné. Klára Ulrichová a sestry Karolína a Anežka Indráčkovy budou skákat v rakouském Villachu s slovinském Ljubnu.

Živo bude i v Harrachově, kde jsou příznivé sněhové podmínky. Den před Silvestrem se ve středisku na pomezí Krkonoš a Jizerských hor uskuteční závod všech věkových kategorií.

Skokanům má pomoci Cikl

Tento týden se objevila překvapivá informace. Svaz lyžařů ČR se pokouší pomoci skokanské disciplíně organizačním zásahem. Se souhlasem předsedy skokanského úseku Jakuba Jandy, byl dočasným zmocněncem pro řízení Rady úseku skoku na lyžích jmenován Radek Cikl.

Ten pracuje už ve funkci předsedy severské kombinace a skokanská komunita si slibuje, že jí svými zkušenostmi může vyvézt ze současné krize