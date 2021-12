„Před cestou do Norska jsem měl v plánu trénovat v Rakousku, ale můstky nebyly kvůli nedostatku sněhu ještě otevřené. Takže jsem zvládl asi jen patnáct skoků v Planici a pak už rovnou odjel do Norska,“ vyprávěl dvaatřicetiletý závodník Dukly Liberec.

Vikersund je známý mamutím můstkem, na jakém se skákalo o víkendu?

Byl to můstek, na němž jsem ještě nikdy neskákal. Takže to pro mě byla premiéra, což je vždycky o trochu těžší. Většina kluků si ho ale chválila, a i pro mě vystoupení nakonec skončilo dobře.

Koudelka o pozvolném návratu na můstky: Potřebuji, aby mě skákání bavilo

První závod vám ale úplně nesedl. Proč se vám nepodařilo postoupit do druhého kola?

Pátek byl pro mě velkým zklamáním. Věděl jsem, že na tom nejsem špatně, ale nějak jsem se nedokázal správně koncentrovat. Asi jsem příliš vnímal, jak fouká vítr, a další věci kolem. Byl to přece jen první závod po delší době a možná se na tom podepsala i určitá nervozita.

Návrat do svěťáku

Jak jste se z toho dokázal do druhého dne oklepat?

Nejdřív jsem se na sebe trochu naštval. Řekl jsem si, že tudy cesta nevede. Podařilo se mi pátek hodit za hlavu a v sobotu jsem byl někdo jiný. (usmívá se) Uvědomil jsem si, co všechno jsem musel podstoupit, abych se mohl na můstky vrátit. To mě trochu uklidnilo a v sobotu jsem se cítil super.

Co bylo jinak?

Vyšlo mi první kolo a pak začal jsem si věřit. A že z toho nakonec byly stupně vítězů, tak to považuju za takovou třešinku na dortu. S tím jsem moc nepočítal, ale dodalo mi to sebevědomí a chuť do skákání.

Závodil jste po dlouhé době. Jak vás přivítali soupeři a lidé ze zázemí skoků?

Mluvil jsem třeba s olympijským vítězem a mistrem světa Severinem Freudem z Německa, který v sobotu vyhrál, nebo s některými lidmi z mezinárodní federace FIS. Přáli mi šťastný návrat a po závodě říkali super. (usmívá se) To člověka hrozně zahřeje, když vidí, že se něj nezapomnělo. Měl jsem z toho strašnou radost.

Nyní má přijít rozhodnutí, jak bude váš návrat pokračovat?

Od středy budu trénovat v Planici na velkém můstku. Bude u toho reprezentační kouč Vasja Bajc a podle toho, jak mi to půjde, se rozhodneme, jestli pojedu teď o víkendu na Světový pohár do švýcarského Engelbergu, nebo se objevím až na Turné čtyř můstků.