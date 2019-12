Celkovým vítězem se suverénně stal Michal Březina. „Radost mám z titulu a hlavně ze svých jízd,“ usmíval se bronzový medailista z evropského šampionátu 2013. Českým mistrem se stal počtvrté, na minulých dvou šampionátech chyběl.

Další dvě příčky patří bratrům Bělohradským - stříbro získal mladší Matyáš, který byl druhý i po první části soutěže. Bronz vybojoval Jiří ze 4. místa po krátkém programu.

Oba si v Ostravar Aréně navzájem bouřlivě fandili. „Když jel brácha, byl jsem nervóznější, než při své jízdě. Moc mu to přeji. Je dobře, že mě porazil on a ne někdo jiný. Je to doma,“ radoval se starší Jiří z úspěchu svého sourozence.

Český vicemistr si zajistil účast na lednovém ME v Grazu. „I já jsem vždycky nervóznější, když jede brácha. Musel jsem se držet mantinelu,“ prozradil Matyáš.

Na stupních vítězů stáli na mistrovství republiky spolu poprvé. „Konečně, to bylo super,“ jásal stříbrný medailista. „Takhle jsme to vyšperkovali poprvé,“ souhlasil bronzový Jiří.

Úspěšně si v Ostravě vedli i další Češi. Soutěž juniorských tanečních párů vyhráli sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří vedli už po první části programu. „Za mě to bylo nejlepší, co jsme zatím jeli,“ radoval se po volném tanci dvacetiletý Filip z třetího titulu po sobě.

S ním získali nominaci na mistrovství světa juniorů začátkem března v estonském Tallinnu. Ale už v lednu je čeká premiéra na evropském šampionátu seniorů v Grazu. „Sice jsme bez prázdnin, ale Vánoce budou pěkné,“ usmívala se o dva roky mladší sestra.

České stříbro a celkově bronz uhájil ve druhé části soutěže juniorský taneční pár Denisa Cimlová - Vilém Hlavsa, který spolu bruslí teprve rok. „Potěšilo nás to, v Ostravě startovaly čtyři země,“ radoval se sedmnáctiletý krnovský rodák z vytančených medailí.

„Je to motivace do další práce, teď se těšíme na olympiádu mládeže a porovnání se soupeři z Ruska, Ukrajiny a Ameriky v Lausanne. To bude těžší oříšek,“ konstatoval Hlavsa.

Závod zvládla i nová sportovní dvojice Jelizaveta Žuk - Martin Bidař. Vznikla před šesti měsíci a připravuje se ve skupině ruské trenérky Niny Mozer v Moskvě. „Má to ještě plno chyb, bude chvíli trvat než se sjedeme, ale jsem šťastný, že jsem dostal možnost bruslit s Lízou,“ řekl účastník olympiády v Jižní Koreji 2018.

Na mezinárodní led dvojice ještě nemůže, šestnáctiletá rodačka z Petrohradu zatím nedostala od ruské federace povolení závodit za Česko, proto v Ostravě bruslili v samostatné národní kategorii.

„Líza měla horečku osmatřicet, krátký program v pátek skoro nedojela a ve volné jsme proto předvedli lehčí verzi. I když se to v tomhle závodě nepočítá, v krátkém programu jsme splnili body pro mistrovství světa. Teď víme, že na to máme,“ potěšilo českého juniorského mistra světa z roku 2016.

Šampionát nevyšel jen Elišce Březinové, která od března bojuje se zdravotními problémy. Po nevydařené volné jízdě klesla z 2. na konečnou 4. příčku v celkovém hodnocení, ale titul české mistryně jí zůstal.

Mezinárodní mistrovství krasobruslařů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska v Ostravě:

KONEČNÉ POŘADÍ

Ženy: 1. Kuraková (Pol.) 177,96, 2. Toth 159,09, 3. Schermann (obě Maď.) 155,77, 4. Březinová 138,31, … 6. Rychtaříková 134,44, 9. Fričová (všechny ČR) 126,32.



Muži: 1. Březina 247,53, 2. M. Bělohradský 209,96, 3. J. Bělohradský 193,99, 4. Ščerba 189,58, 5. Jakubka 184,12, 6. Reštenko (všichni ČR) 183,51.



Sportovní dvojice - senioři: 1. Chtchetinina - Magyar (Maď.) 165,04, junioři: 1. Novotná - Husakov (ČR) 95,0, žáci: 1. Kucianová - Vochozka (ČR) 81,53.



Český šampionát seniorů: 1. Žuk - Bidař (ČR) 143,59.



Taneční páry - senioři: 1. Kaliszek - Spodyriev 187,50, 2. Plutowska - Flemin 164,79, 3. Polibina - Golovišnikov (všichni Pol.) 151,51, junioři: 1. sourozenci Taschlerovi (ČR) 155,61, 2. Marton - Szemko (Maď.) 138,31, 3. Cimlová - Hlavsa 137,15, 4. Kořínková - Moravec (všichni ČR) 118,90.