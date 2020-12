Po roce je všechno jinak. Na šampionátu od čtvrtka do soboty v polském Těšíně se představí jen vloni bronzový Jiří Bělohradský a šestý Georgii Reštenko. Český vicemistr Matyáš Bělohradský se dává dohromady po operaci kotníku, čtvrtý Filip Ščerba i pátý Radek Jakubka ukončili aktivní kariéru.

Chybět bude i olympionik Březina. Kvůli zranění zad po dopadu u axela musel vynechat říjnovou Americkou brusli v Las Vegas, ale teď už na ledě opět skáče. „Moc rád bych na republiku přijel,“ těšil se Michal Březina ještě před měsícem na další souboj se závodníky zemí Visegrádské čtyřky.

Má smůlu. Kvůli pandemii koronaviru by měl problém s opuštěním i návratem do USA, kde žije a trénuje. V Kalifornii teď čeká na zelenou kartu, která by mu cestování na závody umožnila. Se soupeři se tak utká jen symbolicky na dálku.

Do začátku šampionátu musí na český svaz dodat videozáznam krátkého programu a volné jízdy. „Rozhodčí v rámci přestávky nebo hned po ukončení kategorie je zhlédnou na obrazovkách a standardním způsobem ohodnotí, jako by závod jel. Březina tak u obou jízd získá body i zpětnou vazbu od porotců, ale na konečné pořadí to nebude mít vliv,“ vysvětlil Český krasobruslařský svaz (ČKS) v tiskové zprávě.

I dvěma českým mužům půjde v Těšíně o hodně, jeden z nich doprovodí Březinu na mistrovství Evropy v lednu do Chorvatska. Ženy budou startovat čtyři, obhájkyně titulu Eliška Březinová, Nikola Rychtaříková, Oluša Gajdošová a ostravská Dominika Motlochová. Do soutěží sportovních dvojic zasáhnou senioři Elizaveta Žuk - Martin Bidař a junioří Barbora Kociánová - Lukáš Vochozka.

O medaile se utkají i juniorské taneční páry Denisa Cimlová - Vilém Hlavsa, Adéla Pejchová - Filip Mencl a Barbora Zelená - Jáchym Novák. V soutěži seniorů ale budou chybět sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi, kteří se po prodělané nemoci covid-19 vrátili na led teprve minulý týden. „Víme, že tato sezona je hodně složitá, pro mistrovství republiky proto máme jediný cíl - mít radost z dobře odvedených výkonů,“ uvedla Monika Škorničková, předsedkyně trenérsko-metodické komise ČKS.