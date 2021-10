Švédské hvězdě je teprve 29 let, lyžování miluje, přesto už nemá chuť ani sílu dál trávit každý den na svahu. Ve své otevřené zpovědi odhalila i odvrácenou stranu lyžování.

„Všechno jednou končí. Lyžuji celý život, doslova to byl můj život. Bláznivý životní styl, za který jsem tak ráda, že jsem ho mohla mít,“ napsala slalomářka na sociální síti. „Jsem vděčná za všechny ty roky v tomto cirkusu, a že jsem měla možnost to nazývat svou prací.“

Dvojnásobná olympionička s více než stovkou startů ve Světovém poháru, které se řadila mezi nejlepších třicet slalomáře světa, zápolila s psychickými problémy. „V poslední době jsem bojovala se svým duševním zdravím. Vždycky jsem říkala: Dokud to miluji a myslím, že je to zábavné, budu pokračovat. Už to tak není a samozřejmě mě to mrzí.“

I fyzická náročnost lyžování si vybrala svoji daň. „Moje tělo čas od času bolí, nemám víru riskovat jako dříve a pro mě to odstraňuje zábavné části,“ svěřila se Wikstroemová, jejímž nejlepším umístěním bylo čtvrté místo.

„Mnoho z vás vidí všechny ty dobré části, ale je za tím spousta tvrdé práce. Cestování přes dvě stě dní v roce, krev, slzy a smích! Naučila jsem se víc, než jsem si kdy dokázal představit, a mnohem víc než jen lyžování.“

