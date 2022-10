„Rozhodlo srdce a stav mého těla, který je v posledních letech na slušné úrovni. V minulé sezoně se mi jezdilo dobře, i když se to do výsledků v závodech většinou nedařilo přetavit. Chci to ještě letos zkusit. Vrcholem sezony je totiž mistrovství světa ve Francii, což je země, kterou mám rád,“ vyprávěl závodník, jemuž se mezi lyžaři přezdívá Kiten.

V sobotu 22. října se v rakouském Söldenu závody v obřím slalomu roztáčí kolotoč světového poháru v alpském lyžování. Tam však Kryštof Krýzl nevyrazí. „Sölden vynechávám. Je to jeden z mých méně oblíbených závodů. Nikdy jsem tam nic pořádného nezajel. Nejlepším výsledkem bylo myslím 31. místo. Spíš mě to tam vždycky rozhodilo,“ přiznal rodák z Prahy.

Těší se na závody ve Francii

„Začnu starty v evropském poháru. To by měl být dobrý test a vhodná příležitost na rozježdění. Ve svěťáku bych se chtěl objevit první prosincový týden ve Val d'Isere,“ pokračoval Kryštof Krýzl.

Na kopec ve Francii má naopak dobré vzpomínky, i když mu profil trati paradoxně moc nesedí. „Nicméně jsem ve Val d'Isere dojížděl na slušných pozicích. Cítím se tam dobře, takže to považuji za ideální závod, kde začít sezonu,“ pochvaloval si místo, kde dosáhl nejlepších výsledků kariéry.

Na MS 2009 tam byl osmý ve slalomu a o rok dřív skončil ve SP na 9. pozici v kombinaci. Oblíbený závod ve Val d'Isere a mistrovství světa 2023 ve střediscích Courchevel a Meribel znásobují Krýzlovu zmíněnou náklonnost k „sladké“ Francii. Jak k ní došlo?

„K francouzštině mě přivedla matka. Vyučuje ji na vysoké škole a když už jsem jako student gymnázia trávil spoustu času na cestách s lyžemi, tak mě doučovala. Nakonec jsem z francouzského jazyka maturoval a byl jsem dokonce jediný z ročníku, kdo si nezvolil kombinaci němčina-angličtina,“ vzpomínal.

Francouzsky se slušně domluví a v zemi galského kohouta má spoustu přátel. Francouzština je jazykem, který spolu s němčinou světem sjezdového lyžování hodně rezonuje. „Mekkou tohoto sportu jsou Alpy, takže s komunikací nemám problém. Angličtinu jsem se naproti tomu nikdy neučil, ale nějak ji zvládám. Jsem samouk, ale v kombinaci se dvěma vystudovanými jazyky mi to jde relativně snadno.“

Rád by zůstal u lyžování

Krýzlovo rozhodování, zda dál závodit, probíhalo jednak z důvodu věku a také proto, že už by se chtěl pomalu porozhlédnout po nějakém uplatnění až dá lyžím definitivní sbohem.

„Uvědomuju si, jak ten čas letí. Teď jsem na vrcholu sil a jde o to, kam se dál nasměrovat. Ještě nejsem rozhodnutý, co bych mohl dělat. Možností je víc, ale nezastírám, že bych rád v jakékoli roli zůstal u lyžování. Teprve se ale uvidí,“ pokyvoval hlavou.

„Neříkám, že tohle je na sto procent moje poslední sezona, ale když nedosáhnu na určité výkonnostní cíle, tak bude fajn skončit po šampionátu ve Francii. Pořád ale cítím šanci, že by tam pro mě mohla být zajímavá kombinace složená ze slalomu a super G,“ přemítal.

Zároveň se nezbavil pocitu, že se kvůli přehnaně tvrdým podmínkám ze strany Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodní lyžařské federace nedostal letos v Pekingu právě do kombinačního závodu.

„To je taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl neskončit. Chtěl bych na šampionátu ve Francii dokázat, že jsem na olympiádě mohl dosáhnout na hodně dobrý výsledek,“ konstatoval závodník, který z pekingských her přivezl 19. místo v obřím slalomu.

Tají ledovce, v Alpách byl létě jen špinavý sníh



Kvůli probíhající klimatické změně mizí alpské ledovce, a to se dotýká i letní přípravy lyžařů. Nebylo moc, kde trénovat. Velké týmy se většinou přesunuly do Jižní Ameriky. Jezdily v Chile a Argentině, ale na ostatní zbyla prakticky jen dvě místa.

„Byli jsme v Saas Fee a na soukromé sjezdovce ve Stelviu. Česká reprezentace tam měla zamluvené termíny. Základní trénink, co se týká objemu a techniky, proběhl. Možnosti však byly omezené, trochu se muselo improvizovat. Třeba nešlo otestovat nový materiál. Sníh byl špinavý a hrozilo, že by se mohly zničit lyže,“ vyjádřil se Kryštof Krýzl.

Podobně mluvil i nový šéftrenér reprezentace alpského lyžování Jan Fiedler „Na ledovcích bylo nejméně sněhu, co pamatuju. Tréninky ale byly kvalitní, jen jsme je museli přizpůsobovat aktuální situaci,“ prohlásil.