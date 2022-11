„Mému tělu to dalo zabrat. Podepisuje se to i na spánku, ale cítím, že mi to pomáhá,“ prohlásil čerstvě šestadvacetiletý závodník Dukly Liberec, který se v těchto dnech připravuje na reprezentačním soustředění ve vysokohorském prostředí italského Livigna.

Změny v tréninku se popisují docela složitě. Cílem je navýšit neuromuskulární práh těla, což například znamená zařazení většího množství posilovacích dávek nebo koordinačních cvičení, a to i v rámci náročných tréninků.

Tvrdý trénink narušuje i spánek

„Je to například o tom, že do intenzivního tréninku jdu unavený. Mám bolavé svaly a podobně. Nebo si dám jen čistě víc úseků, abych se unavil. Třeba je jedu i se zátěží. S nějakou vestou a potom jdu do toho znova,“ vysvětloval s tím, že vesta může mít pět až deset kilogramů.

Takový trénink bolí, ale má pomoci dostat se na nejvyšší příčky. „Člověk je hodně unavený, projevuje se to při regeneraci. Narušuje mi to i spánek. Hůř usínám a také se v noci budím. Musí se to dělat v nějakém rozmezí a nesmí se to moc přehánět. Výsledky jsou ale znát. Cítím, že se to projevuje,“ prozradil Novák.

Tato sezona má být pro něj dalším posunem dopředu. Na vstup do nového ročníku Světového poháru je připravený. Koncem listopadu se seriál rozeběhne ve finské Ruce. Pokusí se tam v individuálním závodě vylepšit své loňské kariérní maximum. Ve stíhačce dojel na pátém místě a na body se pak v elitní desítce ve Světovém poháru ještě vrátil.

Radost fanouškům by rád dělal i v této sezoně. „S výsledky do desátého místa budu hodně spokojený, ale myslím na ještě lepší umístění. Ambice mám vysoké, páté příčky bych rád zopakoval a ještě vylepšil,“ nezastíral rodák z Karlových Varů.

Škola a sport nešly časově dohromady

„Říkal jsem si, že bych se měl soustředit na určitou trať. Buď na distanc, nebo na sprint. Nakonec je řešení takové, že budu jezdit sprinty a desítky. Pak máme v programu nově dvacítky, ale na ty se už nebudu tolik koncentrovat,“ pokračoval.

Lyžování a přípravě nyní věnuje všechen čas. Minulostí je studium elektrotechnického oboru na ČVUT. „Byl jsem tam dva roky a vlastně jsem seděl na dvou židlích. Cítil jsem, že ani jedno nedělám pořádně,“ vyprávěl Michal Novák.

„Škola byla těžká. Člověk tam prostě musel být přítomný fyzicky. A to jsem nebyl. Nešlo to časově dohromady. Bylo to i psychicky náročné, a tak jsem se rozhodl, že dokud jsem relativně mladý, vrhnu se na sport,“ poznamenal.