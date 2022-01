Nejlepší český sdruženář posledních let si před Vánoci připsal v Ramsau nejlepší výsledek sezony v podobě dvacátého místa ve světovém poháru. Jenže i to bylo u člena Dukly Liberec ovlivněné nedobrovolnou přestávkou v tréninku.

„Výpadek z léta je v běhu znát. Kompenzuju to na můstku, kde se mi trochu vrátila stará forma. Jsem za to rád, ale ještě potřebuju doladit běžeckou výkonnost. Věřím, že se to mi podaří,“ vyprávěl Portyk krátce před koncem starého roku.

Odběry nevěstily nic dobrého

Závěr minulé sezony byl narušený zdravotními problémy. V jednu chvíli nevěděl, jestli bude moct pokračovat v kariéře. Pauza se protáhla do přípravného období. Přitom zkraje minulého roku se zdálo všechno v pohodě.

„Později jsem začal pociťovat extrémní únavu. Byla větší než po závodech nebo těžších trénincích. Sice jsem si říkal, jestli se neděje něco zvláštního, ale v závodění jsem pokračoval. Na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo jsem se ale cítil dost špatně. Dál to už nešlo,“ vzpomínal pětadvacetiletý lyžař na neradostné období.

Analýza krevního vzorku odhalila špatné hodnoty. „Musel jsem ještě na odběr kostní dřeně, a ani ten nebyl povzbudivý. Aspoň se ale vyloučila možnost nějakého závažného onemocnění. Zároveň se ale nepřišlo na to, proč mám tak málo bílých krvinek. Říkám si, že to mohlo být tím, že tělo po desetiletém zápřahu řeklo dost,“ krčil rameny.

Musí být stále opatrný

Musel přestat sportovat, a to trvalo tři měsíce. Dřív něco takového nepoznal, jelikož ho nikdy nepotkaly dlouhodobější zdravotní komplikace. Do přípravy se zapojil až v srpnu, ale s opravdovým tréninkem to nemělo moc společného. „Šlo o procházky nebo dvoukilometrové proběhnutí,“ líčil závodník z Lomnice nad Popelkou.

Postupně se lepšil a odjel i na skokanské soustředění. Místo běhání ale raději jezdil v Chorvatsku na kole, protože je šetrnější než běh na kolečkových lyžích. I když se pak hodnoty zlepšily a dnes už závodí, musí se šetřit.

„Když není dost natrénováno, tělo nestačí pořádně regenerovat. Musím být opatrný, aby se testy nezhoršily. Chodím na ně každý měsíc, abych byl pod kontrolou a mohl se připravit na olympiádu,“ prozradil účastník ZOH v Soči a Pchjong-čchangu.

Po neveselých letních měsících se v zimě zvedl i psychicky. „Hlavně mě potěšily skoky. V předchozích sezonách jsem se na můstku trápil, ale teď jsme s polským skokanským trenérem Robertem Matejou zvolili kompromis. Mám specifickou techniku, zapracoval jsem i na váze a všechno se sešlo,“ pochvaloval si Portyk.

Odvážný pekingský sen

„Dvacáté místo z Ramsau a dokonce čtvrté po skoku jsou fajn, ale daří se mi tam skoro každý rok. Není to zase kdovíjaké povzbuzení. Spíš bych se chtěl pohybovat o pár příček výš,“ přál si. „Každopádně jsem rád, že už závodím,“ pokračoval svěřenec trenéra Marka

Šablatury, jemuž vyhovovalo, že se koncem prosince dalo konečně skákat v Harrachově a nemusel za můstkem nikam cestovat.

Nyní ho čekají závody ve Val di Fiemme a pak nejspíš i soustředění, aby zapracoval na běhu. „Všechno k němu směřujeme, ale je to trochu komplikované. Není možné se zaměřit na fyzičku a jenom běhat. To by se mohlo negativně projevit na skoku. Nicméně věřím, že jsme to s trenéry dali správně do kupy,“ usmíval se.

Peking bude jeho třetí olympiádou. „Ještě je daleko, čeká mě pár závodů a spíš se snažím myslet na to, abych se vyhnul covidu. Víc o hrách začnu přemýšlet, až budou za dveřmi. Samozřejmě bych si chtěl vylepšit nejlepší umístění. Pokud bych v Pekingu skočil tolik, na co mám, a vylepšil běh, mohl bych se vejít do desítky,“ prozradil sen.