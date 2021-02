„Šla jsem později na lyže, abych se na ten závod podívala,“ culí se bývalá biatlonová reprezentantka. „Bylo to úplně famózní, emotivní. Bezchybná střelba, úžasný běh,“ rozplývá se Landová. „Ten úspěch je vzpruha pro celý tým.“

Majitelka malého křišťálového glóbu přestala závodit v sezoně 2015/16 kvůli chronickému únavovému syndromu. V roce 2017 oznámila konec kariéry a začala učit na základní škole Arbesova v Jablonci nad Nisou tělocvik a angličtinu.

Mimochodem, rok poté se Davidová stala juniorskou mistryní světa.

Obě biatlonistky spolu nezávodily, ale dobře se znají. „S Makulou jsme kamarádky. Sice se nevídáme pravidelně, ale napíšeme si a popovídáme si. Když se jí zadaří, tak jí popřeju,“ prozrazuje o šest let starší Landová.

Landová zažila úspěšnou éru světové šampionky a spolužačky ze školy Gabriely Koukalové, v jejíchž šlépějích Davidová kráčí a je považována za její nástupkyni.

„Takhle bych o tom nemluvila, obě jsou různé osoby,“ porovnává Landová.

Největší přednost Davidové je v jejím širokém závěru. A teď není řeč o výkonnosti. „Nemá jednostranný pohled, nežije jen biatlonem. Není ničím svázána, je uvolněná, má čistou hlavu. Věděla, že na to má, byla to jen otázka času, než to prodá. Teď jí to vyšlo parádně.“