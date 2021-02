"Myslím, že byla dobře připravená. Škoda," řekl Bank českým novinářům v podvečer v italském středisku před cestou na povinné testování na koronavirus.

Ledecká měla startovat s číslem 11 a Bank před startem stihl z protějšího svahu nafilmovat předjezdce. "Což asi dělal málokdo, ale já jsem se chtěl dopředu podívat, jak to jeli. Poslal jsem to Ester mailem, takže jako jedna z mála měla dopředu tu jízdu, mohla si ji několikrát pustit. I proto škoda, že se nejelo," řekl Bank.

K závodu se normálně schylovalo. "Vůbec mě nenapadlo, že by byl nějak ohrožen," konstatoval Bank. Ledecká proto absolvovala dvě jízdy na rozježdění před prohlídkou trati a dvě po ní. "Pak jsme šli všichni na pozice, kde jsme měli být. A zjistili jsme, že se na kopci válí mrak a bylo to pořád stejné. Pak už jsme čekali," řekl Bank.

Olympijská vítězka v super-G Ledecká trávila čas v zázemí na startu. "Takže byla v teple, mohla se v klidu připravovat. Nebyla jako některé holky, které už byly svlečené v kombinézách, což bylo super," řekl fyzioterapeut Michal Lešák. "Neztuhla, dokázala si dát ještě jednu volnou jízdu mezitím, takže to bylo dobré," doplnil.

Po hodině a půl odkladů zástupci FIS závod v půl třetí zrušili. Nevyšlo jim tak přesunutí začátku na 13:00. Původně se totiž mělo jet od 10:30, kdy byla viditelnost dobrá. "Bylo to blbý rozhodnutí, ráno by to šlo," podotkl Bank.

Podle Lešáka bere Ledecká čekání s nadhledem. "Je v tomhle tak dokonalá, že se dokáže neustále soustředit a zvládá to. Režim měla celý den, jako by závod proběhl. Po zrušení jsem se jeli najíst a udělali regeneraci," řekl.

Závodit se kvůli počasí nebude ani ve středu a sjezdařky pak čeká náročný program. Ve čtvrtek by měly jet superobří slalom, v pátek trénink na sobotní sjezd a v pondělí odloženou kombinaci. "Je to blbé, ale mají to všichni stejně. Jestli se to odjede, jak má, tak v pohodě," uvedl Bank.

Lešák ujistil, že Ledecká má sil dost. Problémem by nemělo být ani to, že se uskuteční pouze jeden trénink sjezdu. "Na to jsme zvyklí. To není neznámý kopec, máme odsud spoustu starých videí," řekl Bank a k rušení závodů doplnil: "Je to normální, jsme na to zvyklí."