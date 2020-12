Dvojnásobná olympijská vítězka jela na prkně závod Světového poháru po skoro jedenácti měsících. Na sjezdovce Tondi Normale v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů ale svištěla mezi brankami, jako by to bylo včera. "Mám ze závodu radost. Měla jsem nad jízdami kontrolu, byla jsem rychlá, ale jsou tam rezervy a je na čem pracovat," řekla v nahrávce pro média.

V sezoně zatím závodila jen na sjezdovkách. Minulý týden se chystala na superobří slalomy ve Svatém Mořici, které se ale kvůli sněžení nekonaly. Proto měla i problém s tréninkem na snowboardu před Cortinou. "Neměla jsem moc šanci se tak rychle přehodit (z lyží na snowboard)," podotkla pětadvacetiletá Ledecká.

Na prkno si zvykala na Passu Monte Croce. "Chtěli jsme trénovat, i trénovali, ale sněhu bylo strašně moc, takže to bylo víc plácání než trénování. Ale dělali jsme, co jsme mohli," uvedla. Následně měla problém se do Cortiny dostat. "Passy byly zapadaný nebo byly popadaný stromy. Čekali jsme, jestli nás pustí," řekla. Do střediska v Dolomitech se dostala v pátek. "Kopec jsem viděla před závodem poprvé po dvou letech. Jsem ráda, že se to povedlo a mohla jsem zase vyhrát," pochvalovala si.

Jasně nejrychlejší

Znovu ukázala, že je ve snowboardu ve srovnání s ostatními jasně nejrychlejší. Rozdílem třídy ovládla už kvalifikaci. "Mám dobré, že mám rychlé prkno a dobrého servisáka, takže už se jenom vezu z kopce dolů. Kvalifikace se mi povedla, ale pořád mám co zlepšovat," zopakovala vítězka sedmnácti paralelních obřích slalomů v seriálu SP, mistryně světa i olympijská vítězka v této disciplíně.

Se soupeřkami se nestihla moc bavit. Po vítězství šla na dopingovou kontrolu a spěchala na hotel. "Slyšela jsem, že se dost ptaly, kdy už zase pojedu na lyže, tak nevím. Asi ze mě měly určitě hroznou radost," pronesla ironicky.

Snowboardistky se mohou radovat. Ve čtvrtek v Carezze Ledecká nepojede, jelikož se vrací na lyže. Od středy začnou tréninky sjezdu ve Val d'Isere, kde jsou v pátek a v sobotu na pořadu dva sjezdy a v neděli superobří slalom.

Zatím na lyže nemyslela. "Teď jsem byla snowboarďačka," řekla. O přípravu se stará její tým s trenéry Tomášem Bankem a od nově Italem Franzem Gamperem, který v minulosti vedl třeba Nora Aksela Lunda Svindala. Z Cortiny by se měla přesunout na sjezdařský trénink a mohla by letět i vrtulníkem. "Všude nasněžilo a je trošku složitý najít dobrou a tvrdou sjezdovku, kde bychom dobře potrénovali. Věřím, že najdou tu nejlepší alternativu a už se těším do Val d\'Isere," doplnila.