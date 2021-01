Pro pětadvacetiletou Ledeckou je druhá příčka druhým nejlepším výsledkem ve sjezdu v seriálu SP. Na dosud jedinou výhru dosáhla v této disciplíně v kanadském Lake Louise v prosinci 2019. Loni v německém Ga-Pa skončila třetí.

Celkově ve Světovém poháru vyhrála Ledecká dva závody. V aktuální sezoně triumfovala v prosinci v superobřím slalomu ve Val d'Isere.

Start sjezdu byl kvůli nočnímu sněžení odložen z 10:00 na 13:15. Navíc začalo silně foukat, proto rozhodčí posunuli start níže, na úroveň super-G.

Ledecké tím pádem odpadla branka, v které v druhém tréninku udělala chybu. Jela s číslem pět, na trati předvedla agresivní a přitom bezchybnou jízdu a průběžně se ujala vedení o 0,75 sekundy před Němou Kirou Weidleovou. V křesle pro vedoucí závodnici se ale do vysílačky kárala, že se před rovinkou rozbalila. "Zajela skvělou jízdu, což nás těší, a vypadá to dobře," řekl trenér Tomáš Bank České televizi.

V čele česká reprezentantka a také elitní snowboardistka Ledecká vydržela do riskantní jízdy Goggiaové, která byla rychlejší o 20 setin a zvítězila ve sjezdu potřetí v řadě.

Po Ledecké byl závod kvůli větru na chvilku i přerušen. Po pauze si pro čtvrté třetí místo ve sjezdu v sezoně dojela Američanka Breezy Johnsonová.

Zlepšené maximum

Druhým místem si Ledecká vylepšila sjezdařské maximum v této zimě, dosud nejlépe v této disciplíně dojela před čtrnácti dny čtvrtá ve Svatém Antonu. V hodnocení disciplíny se posunula na čtvrté místo, v čele je suverénní Goggiaová.

Vedení v celkovém pořadí SP si čtvrtým místem, které znamená vyrovnání osobního maxima ve sjezdu, upevnila Slovenka Petra Vlhová. Ledecká je desátá.

Druhý sjezd v Crans Montaně se pojede v sobotu, v neděli je na programu superobří slalom, který bude náhradou za zrušený prosincový závod ve Svatém Mořici.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:10,10, 2. Ledecká (ČR) -0,20, 3. Johnsonová (USA) -0,57, 4. Vlhová (SR) -0,89, 5. Fluryová (Švýc.) a Weidleová (Něm.) obě -0,95, 7. Nuferová (Švýc.) -1,05, 8. Puchnerová (Rak.) -1,07, 9. Brignoneová -1,09, 10. Delagová (obě It.) -1,15.



Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 8 závodů): 1. Goggiaová 380 b., 2. Johnsonová 240, 3. C. Suterová (Švýc.) 238, 4. Ledecká 206, 5. Tipplerová (Rak.) 151, 6. Weidleová 140.



Průběžné pořadí SP (po 17 z 33 závodů): 1. Vlhová 825, 2. Gisinová (Švýc.) 715, 3. Bassinová (It.) 623, 4. Shiffrinová (USA) 565, 5. Goggiaová 554, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 487, …10. Ledecká 357, 42. Dubovská (ČR) 85.