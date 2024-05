/FOTO,VIDEO/ Jako malá holka hokej hrála. A když je nyní za dveřmi domácí mistrovství světa, projevuje se jako horkokrevná fanynka národního mužstva. Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká plánuje, že v nejbližších dnech navštíví několik zápasů české reprezentace.

Ester Ledecká vypráví, jak ve španělském královském paláci probíhalo převzetí ocenění pro nejlepšího sportovce ze zemí EU. | Video: se svolením Ivany Roháčkové

Hokej má totiž v krvi. Není tajemstvím, že jejím dědečkem je někdejší mistr světa Jan Klapáč, který všestranně talentovanou dívku vedl ke sportu.

„Ještě přesně nevím, na jaké zápasy českých hokejistů půjdu, ale moc se těším. Na hokej mám asi týden čas a pár zápasů určitě stihnu. Dostala jsem pozvání, myslím, že tam mám utkání s Anglií,“ pátrá v paměti elitní lyžařka a snowboardistka.

Jak se blonďatá slečna, která do arény přichází vždy v hokejovém dresu se jmenovkou Klapáč na zádech, na hokeji projevuje?

„Klidná fanynka rozhodně nejsem. I když občas bývám s dědou ve skyboxech, a všichni tam jsou navlečení v oblecích, já jediná jsem ve sportovním a dělám tam bordel. Klidná tedy opravdu nejsem,“ směje se.

Z rýmičky se vyklubal černý kašel

A jaký má královna bílých svahů tip na výsledek šampionátu? „Budu hodně fandit a věřím, že vyhrajeme! A ne jednou, ale všechno od začátku až do konce,“ má jasno devětadvacetiletá hvězda, která nyní prožívá období mezi koncem závodů a přípravou.

V sezoně se začala prosazovat až v závěru. „Všechno to zkomplikovala viróza. Nejdřív jsem si myslela, že jde o malou rýmičku, ale nakonec to prý byl podle doktorů černý kašel. Chtěla jsem se rychle vrátit, ale vytrestalo mě to. Dlouho jsem kašlala a myslela, že už se toho nezbavím. Naštěstí na druhý pokus zabrala antibiotika,“ vzpomíná.

Zazářila až v březnu. Skončila třetí v super-G v Kvitfjellu a v posledním světovém poháru v Saalbachu ve stejné disciplíně slavila triumf. Další výhry přidala na prkně. Opanovala všechny tři závody paralelního slalomu, do nichž nastoupila.

Závodila by klidně až do června

„Užila jsem si to. Na snowboardu to bylo na sto procent. Na lyžích to chvíli trvalo, ale pak jsme se také dostali tam, kde jsme chtěli být,“ cení si Ledecká.

Nijak by jí však nevadilo, kdyby se závodilo delší dobu. „Vždyť Söldenu je ještě pořád spousta sněhu. Líbilo by se mi, kdyby spolu snowboardové a lyžařské závody nekolidovaly. Jedny by se mohly jezdit o víkendech a druhé v týdnu. No a sezonu bych prodloužila do června," úsměvně rodačka z Prahy prezentuje své nápady.

Hodně ji potěšilo, že se v příští sezoně nebudou křížit lyžařské a snowboardové vrcholy. „Obě mistrovství světa se jedou jindy, a to je úžasná zpráva. Mám strašnou radost, že se to takhle povedlo, a snad budu moct startovat na obou šampionátech. Sice se kryje snowboardové mistrovství světa s finále světového poháru na lyžích, ale to už bych asi chtěla moc,“ culí se.

V paláci si povídala se španělským králem

V lyžařských plánech má kromě sjezdů a super-G nově také obří slalom. „Akorát si budu muset vyjet nějaké body, abych nestartovala úplně poslední. Bylo by super se ve svěťáku někdy probojovat do druhé kola. Obřák budu víc trénovat. Je to technická disciplína, bude si to chtít vyzkoušet v menší rychlosti,“ přemítá.

V dubnu se zúčastnila neobvyklé akce, když z rukou španělského královského páru převzala Trofej Evropské unie. „Nejdřív jsme se setkali se španělskými sportovci, pak jsme jeli do paláce, ale všichni mluvili jen španělsky, takže jsem toho moc nepochytila, ale všechno dobře dopadlo. S králem jsme se po ceremoniálu shodli, že máme oba rádi Sierra Nevadu.“