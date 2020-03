Jako první Češka vyhrála v Lake Louise sjezd Světového poháru. Na pódium vystoupila i díky třetímu místu sjezdu v Garmisch-Parten-kirchenu a celkově skončila druhá. Třetí byla také v kombinaci Crans Montaně a stejné pořadí ji patří i v konečném hodnocení.

„Zážitků bylo strašně moc. Na některé by se dalo pohlížet jako na zlomové. Ale na celou sezonu budu vzpomínat dobře,“ hodnotila.

Připsala si i další milník. Stala se první ženou na světě, která v jedné sezoně vyhrála závod v elitním seriálu na lyžích i na snowboardu.

Ovšem poměr startů mezi oběma disciplínami vyzněl jasně 15:2 pro lyže.

Na sněžném skútru

„U Ester nastal větší příklon k lyžím, i když plán byl trochu jiný. Jak ale v Kanadě vyhrála první sjezd a celkově vedla s červeným číslem, nabízelo se víc lyžovat,“ vysvětloval trenér Tomáš Bank.

„Kromě toho se ukázalo, že když tolik nepřeskakuje mezi oběma disciplínami, nese to ovoce. Funguje to a má víc času na přípravu i odpočinek,“ popsal kouč.

Co byl základ povedené sezony? Podle Banka vydařená příprava.

„Loni na jaře bylo hodně sněhu a v rakouském Kaunertalu jsme měli k dispozici sněžný skútr. Díky tomu, že Ester vyvezl rychle na kopec, jsme za krátkou dobu najezdili ohromné objemy. Byla to klíčová záležitost,“ vyprávěl.

„Vedle toho se nám před odjezdem do Chile povedlo soustředění v Itálii. Nebylo dlouhé, ale proti minulosti znamenalo něco navíc. Stejně tak nám vyšel další kratší kemp v Kaunertalu, kde jsme trénovali jen slalom, a to byl důvod, proč se mohla zlepšit v kombinaci,“ pokračoval.

Fotopast do lyžárny

Klíč k tomu, aby dvojnásobná olympijská vítězka mohla výkonnostně povyskočit, byl podle něj i v tom, že se jí vyhnuly zdravotní problémy.

A také v přístupu k lyžím Atomic. „Na jaře jsme stihli otestovat a vybrat nové lyže. Ty dosavadní už nešlo kvůli zbroušeným hranám dál používat. Zároveň jsme přestali brát lyže po někom. Raději jsme zvolili svoje vlastní a podařilo se nám s nimi seznámit a rozjezdit je,“ pochvaloval si Bank.

S lyžemi je spojena historka z úvodu sezony. Po prvním a čtvrtém místě ve sjezdech v Lake Louise se čekalo, jak dopadne v super-G, tedy v disciplíně, v níž před dvěma roky na ZOH v Pchjongčchangu pobláznila celý lyžařský svět.

„Vyskytly se tam nějaké chyby, ale ne takové, že by měla být třicátá. Dodnes nevíme, proč nedojela líp. Určité podezření padlo, že se mohlo stát něco přes noc s lyžemi. Mám na mysli sabotáž, nebo tak. Asi to tím nebylo, ale každopádně jsme pro jistotu do lyžárny koupili fotopast,“ dal k lepšímu.

Raději by bojovala o body

Výborně rozjetá sezona zůstala kvůli šíření koronaviru nedokončená. Ester naposledy závodila v italském středisku La Thuile.

„Šestým místem si dokázala vylepšit maximum v superobřím slalomu. Jen škoda, že nahoře byla malinko pasívní, protože od prvního mezičasu pak jela druhá,“ vykládal Tomáš Bank.

Na finále elitního seriálu v Cortině d'Ampezzo už nedošlo. „Mrzí mě, že se nemohlo pokračovat. Ester měla formu a mohla si vylepšit postavení ve všech disciplínách,“ litoval.

„V tomto směru je to škoda, ale samozřejmě nám to dalo i jistotu, že se přes nás nedostane Italka Brignoneová, která v hodnocení sjezdu ztrácela na Ester dva body. Takhle je to pozitivní, ale ona je velká závodnice a chce se měřit se soupeřkami. Raději by bojovala o body a o pozice,“ poznamenal.