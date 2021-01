Během tří dní absolvovala Ledecká tři závody. Nejprve slavila na pódiu druhé místo. V sobotu ji po ošklivém pádu vezla sanitka do nemocnice. Klid na lůžku? Kdepak. Hned vzala lyže a v neděli se vrátila na svah. A bodovala! „Cítím se, jako by mě přejel náklaďák,“ vyprávěla česká hvězda.

Vyprávěla není správný výraz. Její reakce přišla jen psanou formou. Důvod? Ledecká nemůže ani mluvit.

Idylku ve Švýcarsku změnil sobotní druhý sjezd. Dvojnásobná olympijská vítězka útočila na prvenství (nebo na stupně vítězů), ale krátce před cílem neudržela stopu a v úzké části narazila do ochranných sítí. Doslova děsivý moment…

Nikdo v tu chvíli netušil, jak na tom Ledecká je. Z karambolu si odnesla krvavý šrám. Následovala lékařská vyšetření v Sionu. Diagnózy se fanoušci nedočkali. „Já se nechci bavit o sportovních úrazech. Jak by řekl můj děda: To ke sportu patří.“

Na lyžích 25letá rodačka z Prahy upadla po dvou letech. Nejistota, zda se na ní incident podepíše, zmizela hned v neděli.

Ledecká oblékla kombinézu, prohlédla si trať super-G. A vyrazila. „V hlavě jsem to měla už od soboty, ale rozhodla jsem se až na startu,“ komentovala to po závodě.

Potlučený zadek, bolavé rameno

Patnáctý čas nevypadá tak oslnivě, nicméně… Výsledek vzhledem k okolnostem nikoho v jejím okolí netrápil. „Bylo strašně důležité, že to překonala,“ prohlásil kouč Tomáš Bank.

I s potlučeným zadkem, se stehy na rtu, s bolavým ramenem. „Jsem spokojený. Pokládám to za zázrak,“ dodal Bank, který přiznal, že to bylo riskantní rozhodnutí. „Kdyby spadla, vzpamatovávala by se z toho dlouho.“

Nespadla. Až na stav pusy je v pohodě. V pondělí si prý dá volno (u ní nezvyklé), pak však zase vyrazí na trénink. Lyže mají nadále prioritu, na prkno si možná odskočí. Kdo ví. „Řeším jen další závod,“ uzavřela Ledecká.