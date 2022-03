Závod se jel na velmi náročné trati. Byl to velký boj?

Nebylo to nic jednoduchého. Myslím, že se mi to trochu nepovedlo. Bylo to poprvé, co jsem tuhle trať jela. Jela jsem tady před osmi lety, ale trať měla jinou variantu, jelo se to víc zleva a bylo to jednodušší. Teď to prolili vodou, udělali z toho zimák a moc mi to nesedlo. Musím pár věcí změnit, abych i v těchto podmínkám mohla konkurovat. Jinak mám radost, že jsem se dostala do finále v super-G, i když jsem pár závodu nejela.