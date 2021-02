"Všechno dobře dopadlo, nediskvalifikovali mě," vzkázala odpoledne česká hvězda.

Problém spočíval v tom, že Ledecké na helmě chyběla známka potvrzující schválení materiálu. "Asi se jí při pádu v Crans Montaně sloupla malá nálepka, která potvrzuje, že je helma certifikovaná. Nikdo si toho nevšiml a bez té se nesmí jezdit," vysvětlil kouč Tomáš Bank.

Nakonec však byly výsledky schváleny a desátá žena Světového poháru zůstala ve výsledkové listině na šesté příčce. Více než za vteřinu za Larou Gutovou-Behramiovou, která si připsala třicátý triumf v kariéře. Švýcarka vyhrála čtvrté super-G v řadě!

Závod byl na dnešek přeložen z neděle, kdy ho znemožnila mlha. Ledecká startovala s trojkou se zatejpovanou levou stranou obličeje, což je dozvuk zranění z minulého víkendu. Ze začátku patřila k nejrychlejším. V zatočenější pasáži nazvané "Peklo" stejně jako v sobotním super-G přišla o stupně vítězů. "Výsledek je zase docela dobrý, ale mysleli jsme výš," řekl Bank.

Parádní jízda se povedla Petře Vlhové, Slovenka skončila druhá a poprvé v super-G vystoupala na bednu.

Teď už se lyžařky přesunou do Itálie. Šampionát v Cortině d'Ampezzo začne 8. února superkombinací žen a hned o den později je na pořadu právě super-G.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:17,37, 2. Vlhová (SR) -0,28, 3. Tipplerová (Rak.) -0,74, 4. Lieová (Nor.) -0,88, 5. C. Suterová (Švýc.) -1,11, 6. Ledecká (ČR) -1,13, 7. Brignoneová (It.) -1,14, 8. Worleyová (Fr.) -1,18, 9. Marsagliaová -1,24, 10. Bassinová (obě It.) -1,43.

Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 445 b., 2. C. Suterová 250, 3. Tipplerová 240, 4. Ledecká 236, 5. Brignoneová 223, 6. Bassinová 188.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 33 závodů): 1. Vlhová 989, 2. Gutová-Behramiová 947, 3. Gisinová (Švýc.) 807, 4. Bassinová 741, 5. Goggiaová (It.) 740, 6. Brignoneová 637, …10. Ledecká 453, 50. Dubovská (ČR) 85.