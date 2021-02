Z vítězství se radovala švýcarská suverénka Lara Gutová-Behramiová, stříbro uzmula její krajanka Corinne Suterová a třetí skončila americká obhájkyně titulu Mikaela Shiffrinová.

"Ty holky přede mnou jsou nejlepší na světě. Já s nimi bojovala a myslím, že docela úspěšně," řekla Ledecká.

Na první pohled nebyla zklamaná… Naopak, čtvrtým místem si vylepšila maximum na světovém šampionátu. Jenže zároveň moc dobře věděla, že ji smolný moment připravil ještě o lepší umístění.

Ledecká měla problém krátce po startu, kdy se jí mezi čtvrtou a pátou bránou rozjely lyže. Další malou ztrátu nabrala uprostřed trati v mírnější pasáži, a přestože zvládla výborně záludnou část před cílem, bylo z toho pro olympijskou šampionku čtvrté místo a nepopulární "brambora".

"Celkově to byla dobrá jízda. Asi jsem udělala pár chyb, ale dala jsem do toho všechno," řekla 25letá obojživelnice do kamer České televize.

Žádná další lyžařka už se k času nejlepších nepřiblížila, neuspěla ani slovenská naděje Petra Vlhová, jež skončila devátá.

Největších ovací se dočkala Gutová-Behramiová, jež v 29 letech vybojovala své první zlato z mistrovství světa. Možná i díky tomu, že vyzrála. "Největší rozdíl je v tom, že teď nelyžuju proto, abych vyhrávala, ale chci prostě ukázat, co umím. Kdybych nezískala zlato, nic by se nestalo a nezměnilo."

Světový šampionát, nad nímž se konečně smilovalo počasí, bude v italských Dolomitech pokračovat už v sobotu. Ledecká a spol. vyrazí na trať sjezdu.