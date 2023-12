Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká nedokončila superobří slalom Světového poháru ve Val d'Isere. Na prvním mezičase česká reprezentantka sice vedla, ale vzápětí minula šestou branku. Přidala se tak k dalším deseti lyžařkám z první třicítky startovního pořadí, které závod nedokončily. Celkem vypadlo 26 z 58 závodnic. Vyhrála Italka Federica Brignoneová.

Ester Ledecká ve Val d'Isere | Foto: ČTK/AP Photo/Marco Trovati

Ledecká, která se potýká s nemocí, ve Val d'Isere vyhrála super G v roce 2020. V sobotu tam skončila šestnáctá ve sjezdu, což byl její nejlepší výsledek na lyžích po návratu po loňském zranění. Dnes na tento výkon nenavázala a nezvykle brzy skončila.

„Ten závod byl do té páté branky fajn. Bohužel teď nemám dost síly, abych ho mohla dokončit. Dělala jsem, co jsem mohla. Myslela jsem si, že tam budu mít daleko menší rychlost. I jsem to dostala jako report od kluků, ale to oni asi nemohli dost dobře z té jejich perspektivy říct. Byla to moje chyba. Měla jsem lépe stát na té pravé lyži, pak by se to snad nestalo,“ uvedla Ledecká.

Vypadla i Shiffrinová

Už před ní nástrahy tratě v pozdějších pasážích nezvládla řada dalších lyžařek včetně favoritek Mikaely Shiffrinové a Lary Gutové-Behramiové nebo úřadující mistryně světa Marty Bassinové.

Naopak bez problémů sjela sjezdovku Brignoneová. Třicetiletá Italka nechala o 44 setin za sebou Norku Kajsu Vickhoff Lieovou a dva týdny po výhrách v obou obřích slalomech v kanadském Tremblantu se prosadila i v rychlostní disciplíně. Bylo to její deváté vítězství v super G Světového poháru v kariéře. Úspěch italských barev podtrhla třetím místem Sofia Goggiaová, která na krajanku ztratila 59 setin sekundy.

Lyžařský Světový pohár žen bude pokračovat 21. prosince slalomem v Courchevelu. Ledecká se navzdory nemoci z Val d'Isere přesune do Davosu na závody v paralelním slalomu na snowboardu. Ty se uskuteční 23. prosince.

„Doufám, že se trošičku vzpamatuju, dám se do pořádku a začnu se uzdravovat. Teď je to čím dál horší a mám čím dál tím míň sil. Jedu do Davosu, budu dál bojovat. Budu se snažit teď rychle přehodit na ten snowboard a odjet tam závod, pokud mi to alespoň trochu to tělo a ta nemoc dovolí,“ doplnila Ledecká.