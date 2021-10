Jak jste si užila léto a měla jste dostatek odpočinku?

Léto jsem si užila krásně. Byla jsem v Řecku a hodně jsem tam zapracovala na kondici. Celkově jsme tam pracovali na přípravě na zimu. Odvedli jsme dobrou práci. Já vlastně odpočívat ani neumím.

Už se těšíte na závody? Není pro vás příprava po těch letech už trošku stereotypní?

Na závody se těším moc. Jsem závodní typ, přes přípravu trpím. Tak alespoň závodím s lidmi okolo. Bráchou, Méďou (Michal Lešák, fyzioterapeut - pozn. aut.). Některé výsledky ale nejsou pulibkovatelné, dostala jsem občas i na zadek. Těším se hlavně na sníh a pořádné soupeřky. Sezona bude krásná a doufám že bude i dlouhá.

Letní příprava na lyže

"Ještě nás čeká hodně práce, příprava bude pokračovat ještě měsíc. Dosud jsme trénovali kvalitně, ale chybí nám tradiční soustředění v Chile nebo Argentině, kde jsem už dva roky nebyly. Bez toho je trénink náročný. V Evropě musíme bojovat o pisty s domácí závodníky, ať už ve Švýcarsku nebo v Rakousku. Proto se těším, až po Söldenu odjedeme na závěr přípravy do Ameriky."

Tomáš Bank, trenér

Do sezony vstupujete s novými lyžemi od Atomicu. Jaké jsou?

My jsme je měli možnost vyzkoušet už vloni a musím říct, že pro mě je největší rozdíl v typu lyže. Cítím, že do oblouku hezky zabírají a drží ve stopě. Ostatně, vyzkoušejte si to sami na sobě. (směje se) Pocitově jsem z nich šťastná.

Máte už v hlavě myšlenky na vrchol sezony, olympiádu v Pekingu?

Samozřejmě, že ji mám v hlavě. Ale ještě bude spousta závodů před tím. Podle mých informací nejsou ani uzavřené nominace. Doufám, že si na ní zajedu pár závodů na lyžích i snowboardu.

Jak se na olympiádu budete připravovat, když neznáte tamní podmínky.

Tak trošku je znám. My už jsme tam měli svěťák ve snowboardu. Sice na jiném kopci, ale nějakou představu o sněhu máme. V tom budu mít výhodu na lyžích. Lyžaři to neznají. Ovšem, i kdybychom o tom nevěděli nic, taky by to nevadilo. O podmínkách v Koreji jsme také nic nevěděli a dopadlo to tam docela dobře, ne? (smích)

Oproti Koreji bude v Číně opačný program. Nejdříve se pojedou závody na snowboardu, až potom lyžařské. Nevadí vám to?

Je to skvělé hlavně v tom, že všechno se odehraje na jednom místě. Takže tam budeme všichni pohromadě. Pocitově si myslím, že pro mě je lepší začínat na snowboardu. Ale to se teprve uvidí.

Sezona startuje už příští víkend v rakouském Söldenu. Jak plánujete rozdělit své aktivity mezi lyže a snowboard?

Nějaký plán máme, ale víte, jak to s těmi plány u nás je. Vždycky něco naplánujeme a potom se to stokrát změní. Mrzelo mě, že jsem vloni jela jen jediný závod na prkně. Proto bych chtěla letos snowboard zařadit víc do programu. Celé léto jsem makala na tom, aby moje tělo bylo připravené. Doufám, že se mi to vyplatí a budu se moci rozhodovat podle svých pocitů, a ne podle těla.

Letní příprava na snowboard

"Na Ester jsem hrdý. Tohle léto se hodně snažila. Přesně vystihla, co potřebuje zlepšit. Jde především o techniku a tvrdě na ní dřela. Uvidíte v sezoně sami."

Justin Reiter, trenér

Jak a s kým jste v létě trénovala?

Většinou jsme jezdili sami. Část tréninků jsme absolvovala juniorkama Finska, něco Švýcarama a Kanaďanama. Dala jsem si i obřáček s Larou Gutovou.

Jak to dopadlo?

Dostala jsem na zadek. Ale čekala jsem, že to bude o dost víc, protože obřák moc nejezdím.

Po úvodním závodu sezony v Söldenu následuje ještě časová pauza. Jak ji využijete?

Jedeme do Söldenu si to vyzkoušet. Když se budu cítit dobře, tak pojedu tam i první svěťáky, protože to je jeden z mála závodů, kde se mi nic nekryje. Ano, je to moc vepředu před ostatními závody, ale dá se tam právě proto ještě hodně věcí otestovat a vyzkoušet okolo závodního rytmu. Vše potřebné potom můžeme doladit v přípravě, která na to bude ještě navazovat.

Letos se bude více cestovat. Vyhovuje vám to?

Mně je to celkem jedno. Kde se závodí, tam jsem doma. Já jsem ráda třeba i v Americe nebo Kanadě. Náročné je to spíš pro tým na organizaci. Pro trenéry, pro Miloše (Machytku), který musím třídit lyže, ale i pro mě, když si musím protřídit své kabelčičky. Mám jich miliardu a žádnou z nich nepotřebuji. (smích) Vždycky si vezmu novou s nepotřebnýma věcma, takže vloni jsem tahala třeba desatery lyžáky. Teď, třeba až poletíme do Ameriky, to budu muset chtě nechtě protřídit. A radost bude mít i tým, že nebude muset tahat tolik tašek.

A cíle pro sezonu?

Ani nevím. Uvidíme, jak se sezona rozjede. Uvidíme, jestli nastoupím už v Söldenu, ale určitě pojedu v Lake Louis. Podle toho, jak se sezona rozjede. Jak jsem říkala, ráda bych jela vícekrát na snowboardu. Ale zároveň bych si ráda udržela dobrou pozici na lyžích. Abych i z pohledu příštího roku měla dost bodů. To všechno se teprve uvidí.

Zakázané slovo. Ledecká s novináři prohrála

V týmu Ester Ledecké drží již několik sezon malou pověru. Odmítají jakkoliv užívat slovo olympiáda. Za každé vyslovení tohoto slova se platí do společné kasy. Dříve to bylo pět euro, od loňska deset. V minulé sezoně se tak vybralo do kasičky pět set euro. Stejné tabu platilo i při čtvrteční předsezonní tiskové konferenci. Novináři se drželi, Ledecká třikrát ne. Až v samém závěru se nachytal i jeden ze žurnalistů. Celkový „vklad“ tak byl čtyřicet euro. A mimochodem. Také vás zajímá, co se stalo s loňským výdělkem? „Žádné ušlechtilé záležitosti nečekejte. Ty prachy jsem sbalila já,“ prozradila se smíchem Ester Ledecká.