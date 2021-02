Česká hvězda má za sebou v italských Dolomitech dva závody mistrovství světa. Dvakrát sahala po medaili. Dvakrát ji senzační úspěch unikl. Nejprve byla čtvrtá ve čtvrtečním odloženém super-G (o šest setin), poté skončila čtvrtá také v sobotním sjezdu (o sedm setin). „Italové tomu říkají, že je to plechová medaile,“ řekla Ledecká a vtipkovala, že si udělá bramboračku.

Co se tedy skrývá za čtvrtým místem na lyžích? Dřina, píle, hodiny tréninku. A také smůla. Dva metry v cílové rovince. Mimochodem, sjezd měřil 2660 metrů.

Ledecká tak určitě kdesi uvnitř tušila, že byla blízko. Navenek se však usmívala. Moc dobře věděla, že být čtvrtá na světě je skvělý výsledek. Její vyjádření těch pár škarohlídů asi nepotěšilo. „Jsem moc ráda, že můžu být mezi nejlepšími, můžu jezdit ty nejtěžší tratě. Už patřím do světové špičky.“

Ledecká ve sjezdu neudělala velkou chybu. Snad jen horší nájezd do některých bran ji připravil o vysněnou medaili. I televizní experti byli nadšení. „Stříbro. Skvělá jízda!“ rozplýval se komentátor stanice Eurosport.

Ano, když dojela, svítila u ní dvojka s půlsekundovou ztrátou za švýcarskou suverénkou Corinne Suterovou. Ale poté ji pokořily (trochu nečekaně) Němka Kira Weidleová a (dle očekávání) další Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. „Škoda, mohla jsem dostat veverku,“ usmála se Ledecká, čímž reagovala na to, že medailistky kromě cenných kovů obdržely i miniaturního (a roztomilého) plyšového maskota šampionátu.

Ale pořád ještě není všem dnům konec. Česká lyžařka se ještě v Cortině postaví na start jednoho závodu.

Dnes ji čeká výzva v podobě alpské kombinace! „Doufám, že by to mohlo vyjít,“ vzkázala před super-G a slalomem. „Zlepšuju se v porovnání sama se sebou i s ostatními,“ dodala dvojnásobná olympijská vítězka.

A když ne? Nevadí. Medaili by mohla získat už brzy na prkně. Ledecká stále počítá s tím, že po lyžařském šampionátu vyrazí na mistrovství světa na snowboardu.