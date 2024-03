Lyžařka Ester Ledecká skončila v posledním závodu sezony jedenáctá ve sjezdu na finále Světového poháru v Saalbachu a nenavázala na páteční triumf ze superobřího slalomu. Česká reprezentantka ztratila v den 29. narozenin na domácí vítězku Corneliu Hütterovou 1,31 sekundy. Hütterová triumfovala o 17 setin před Slovinkou Ilkou Štuhecovou a získala malý křišťálový glóbus. Dosavadní vedoucí žena disciplíny Švýcarka Lara Gutová-Behramiová byla až sedmnáctá.

Ester Ledecká | Foto: se svolením Davida Kostelky

Vítězka pátečního super-G Ledecká třetí stupně vítězů a druhé vítězství v sezoně nepřidala, přesto zajela nejvydařenější sjezd v sezoně. Jejím nejlepším výsledkem v disciplíně bylo zatím 14. místo z únorového závodu ve švýcarské Crans Montaně. Na třetí Italku Nicole Delagovou ztratila 82 setin sekundy, od první desítky ji dělilo 14 setin.

Ledecká vyrazila na trať pod zataženou oblohou se startovním číslem 19 a i přes náročné podmínky se po prvních dvou sektorech držela u čela. Ve druhé polovině tratě ale začala ztrácet a nakonec z elitní desítky vypadla. Oproti středeční 10. příčce v tréninku si o jednu pozici pohoršila.

V konečném pořadí disciplíny obsadila Ledecká 23. místo. Na stejné příčce skončila se 374 body také v celkovém hodnocení Světového poháru.

Start závodu byl zhruba o deset minut odložen kvůli větru. Po odjetí druhé závodnice v pořadí Christiny Agerové z Rakouska byly jízdy přerušeny kvůli potížím jednoho z organizátorů na trati.

Souboj o malý glóbus

Průběžně vedoucí Agerovou překonala až se startovním číslem 12 Hütterová, která stále usilovala o malý křišťálový glóbus. Poté, co se navíc vedoucí ženě a jisté vítězce Světového poháru Gutové-Behramiové jízda nepovedla, začala Rakušanka spolu s ostatními krajankami slavit.

„Jsem ráda, že to nezakřikly,“ řekla na tiskové konferenci Hütterová, kterou nakonec nesesadily z čela ani Štuhecová s Delagovou. „Je to naprosto neskutečné. Před dvěma dny se mi zdálo, že mi to vyjde v super-G, kde jsem měla taky šanci a šla jsem do toho na plné riziko,“ připomněla páteční závod, v němž skončila pátá a celkově v disciplíně třetí. „Závodění je prostě tak emocionální, vzrušující a zábavné a dneska i neuvěřitelné,“ dodala k druhému vítězství ve sjezdu v kariéře.

Gutová-Behramiová tak přišla o šanci získat k velkému křišťálovému glóbu i třetí malý, poté co už triumfovala v super-G a obřím slalomu. Na vítěznou Hütterovou ztratila 1,89 sekundy.

„Cornelia dneska byla jasně lepší,“ uznala s úsměvem Švýcarka v rozhovoru pro televizi RAI. „Abyste vyhráli Světový pohár, musíte být nejlepší celou sezonu a dokázat se přizpůsobit všem možným typům sněhu. Já se s tím dneska trápila a přišla o pohár. Nic není nikdy předem dáno,“ konstatovala.

Poslední závod v kariéře absolvovala Norka Ranghild Mowinckelová, jež obsadila předposlední 20. místo.