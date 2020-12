Důvod? Spěch. „Už na mě volá trenér, že nestihneme letadlo,“ usmála se.

Ledecká toho přesto stihla dost. Musela – jako vítězka super-G ve Val d'Isère měla povinností nad hlavu. V rozhovoru pro rakouskou televizi ORF přiznala, že od sebe nečekala žádný zázrak. „Už od rána jsem se necítila moc dobře. Ani na svahu to nebylo ono. Ale jak vidíte, tak špatné to nebylo,“ říkala.

NEPOJEDE, POJEDE…

Česká hvězda přitom ještě ráno netušila, zda pojede. „Ráno jí to nešlo, byly tam slzičky,“ přiblížil kouč Tomáš Bank. Ledecká na jeho slova navázala: „Bylo to náročné. Po snowboardu jsem o tom nechtěla mluvit, ale teď už můžu. Měla jsem malé zranění. Trénink se mi tu nepovedl, prala jsem se s tím.“

Takové „praní“ by asi většina soupeřek brala. Česká lyžařka byla ve sjezdu šestá, potom přidala sedmé místo a na závěr přišla ona výhra v super-G, kdy o pouhé tři setiny vteřiny porazila Švýcarku Corinne Suterovou. „Skvělý pocit. Pomohlo mi, že jsem ten kopec měla najetý a získala jsem zkušenosti,“ prohlásila Ledecká.

Vzhledem ke startovnímu číslu (6) seděla v křesle pro vedoucí ženu opravdu dlouho. Čekala, čekala. Nikdo ji nepředjel! „Ráda jsem se z té židle dívala na ostatní. A ještě radši, když mě žádná nepředjela. To je fajn, to si užívá každý,“ řekla.

Roli v tom hrály hlavně tři faktory. „Trochu se natáhly mraky,“ uznal Bank. Na trati navíc přibývaly nerovnosti. A hlavně: soupeřky chybovaly. Třeba Sofia Goggiaová z Itálie, vítězka sjezdu, měla rozjetý závod dost zajímavě. Jenže nakonec skončila až na sedmé pozici.

Ledecká také mohla děkovat trenérům, že na poslední chvíli vymysleli novou strategii u jedné z branek. „Pak jsem se lekl, že ji podjela, ale naštěstí ne, nabrala tam rychlost,“ prozradil Bank.

VOLNO, NEBO ZÁVOD?

Teď už můžou všichni kolem Ledecké dumat, kam vyrazí příště. Jisté je jen jedno: na snowboard to nebude.

V úvahu připadají dvě varianty: delší volno a pak až start v rychlostních disciplínách v St. Antonu (tak by to viděl Bank). Anebo pár dní oddych a hned po Štědrém dnu cesta do Semmeringu na točivé disciplíny (tomu by se zas nebránila Ledecká).

Závěrem její vzkaz pro fanoušky: „Přeju všem veselé Vánoce. Mějte se krásně.“