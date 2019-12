Olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká slaví první triumf v lyžařském Světovém poháru. Na oblíbené trati v kanadském Lake Louise dnes vyhrála sjezd a je první českou vítězkou v této disciplíně. Na trati zkrácené kvůli sněžení zajela Ledecká čas 1:31,87 minuty a o 35 setin vteřiny, v přepočtu o necelých deset metrů, sebrala premiérovou výhru Švýcarce Corinne Suterové. Třetí skončila Rakušanka Stephanie Venierová.

Česká lyžařka Ester Ledecká na trati sjezdu v závodě Světového poháru v kanadském Lake Louis. | Foto: ČTK

"Je to skvělý pocit. Je to nádherný závod. Jsem nadšená ze své jízdy, a pokud to takhle půjde dál, budu ráda," citoval Ledeckou rakouský server Laola1. Ve sjezdařském Světovém poháru je to první výhra Ledecké v kariéře, ale jinak už osmnáctá. Předešlých 17 zaznamenala v paralelních disciplínách na snowboardu, na kterém je dvojnásobnou mistryní světa a rovněž olympijskou vítězkou.