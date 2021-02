Zimní obojživelnice Ledecká v této sezoně SP spolehlivě končí v rychlostních disciplínách v top 10. Ze závodů, které dokončila, byl výjimkou jen minulý týden superobří slalom v Crans Montaně. Ten absolvovala den po karambolu ve sjezdu a skončila patnáctá. Tentokrát ji už následky pádu tolik netrápily, i když měla ještě zatejpovanou spodní část obličej, kde má zašitý ret.

Na sjezdovce Kandahar si vedla výborně a zařadila se na průběžné třetí místo se ztrátou 1,19 sekundy. Ze stupňů vítězů ji zanedlouho sesadila aktuálně nejlepší sjezdařka Italka Sofia Goggiaová, která byla o 19 setin rychlejší. V závěru elitní třicítky se před Ledeckou dostaly ještě Rakušanka Christine Scheyerová a Kanaďanka Marie-Michele Gagnonová, která se zařadila na třetí příčku.

Ledecká skončila potřetí v SP v superobřím slalomu šestá, lépe si vedla jen při prosincovém vítězství ve Val d\'Isere. Trenér Tomáš Bank její výkon ocenil, ale litoval zaváhání. "Jsem velice spokojen, že po tom pádu dokáže zase jet normálně. Na druhou stranu jsem trochu zklamaný, protože udělala velkou chybu a udělala ji zbytečně. Podobná chyba jako v Sankt Antonu. Byla to podobná brána, musíme se na to zaměřit," řekl České televizi.

Jeho svěřenkyně nesplnila jasný pokyn, že nesmí přejíždět modrou čáru vymezující optimální dráhu. "To je zlozvyk ze snowboardu, jela moc kulatě. Začalo jí to poskakovat a ztratila tam rychlost. Je to velká škoda," posteskl si. Směrem k únorovému mistrovství světa viděl ale výkon Ledecké pozitivně. "Myslím, že ještě není úplně stoprocentně zpátky, ale že je na dobré cestě," dodal Bank.

Další šance

Ledecká měla ze šesté příčky radost. "Byla to dobrá jízda, i když tam bylo dost chyb, nebo alespoň dvě velké, o kterých vím. Rozebereme to s trenéry a budu to moct zítra zlepšit. Budu tady mít ještě jednu šanci," uvedla v nahrávce pro média.

Byla příjemně překvapená, jak pořadatelé zvládli připravit trať. "Bylo to pro ně strašně těžké, protože celý týden tady prší, sněží, mrzne, pak to zase celé roztaje. Klobouk dolů před nimi. I když jsem měla patnáctku, trať byla pořád skvělá, držela. Byla to legrace a moc jsem si to užila," řekla.

Naopak jako velkou dřinu popisovala závod Gutová-Behramiová, která vyhrála třetí superobří slalom za sebou. "Bylo hodně těžké odhadnout, jaký bude sníh. Nebylo to jednoduché, neměla jsem dobrý pocit. Jenom jsem nechala lyže jet a fungovalo to," řekla devětadvacetiletá Švýcarka. Druhá Kajsa Vickhoff Lieová z Norska za ní zaostala o 68 setin. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2018 se díky tomu poprvé ve Světovém poháru dostala na stupně vítězů.

Dnešní superobří slalom v Garmisch-Partenkirchenu byl náhradou za plánovaný sjezd, který se nemohl uskutečnit, protože počasí nedovolilo lyžařkám odjet ani jeden trénink. Další super-G se v německém středisku pojede v neděli.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:15,70, 2. Lieová (Nor.) -0,68, 3. Gagnonová (Kan.) -0,93, 4. Goggiaová (It.) -1,00, 5. Scheyerová (Rak.) -1,16, 6. Ledecká (ČR) -1,19, 7. C. Suterová -1,21, 8. Nuferová (obě Švýc.) a Tipplerová (Rak.) obě -1,22, 10. Gauthierová (Fr.) a Vlhová (SR) obě -1,27.



Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 345 b., 2. C. Suterová 205, 3. Ledecká 196, 4. Brignoneová (It.) 187, 5. Tipplerová 180, 6. Bassinová (It.) 162.



Průběžné pořadí SP (po 21 z 33 závodů): 1. Vlhová 909, 2. Gutová-Behramiová 847, 3. Gisinová (Švýc.) 783, 4. Goggiaová 740, 5. Bassinová 715, 6. Shiffrinová (USA) 615, …10. Ledecká 413, 48. Dubovská (ČR) 85.