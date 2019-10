S vrcholem v každém závodu, touhou bavit se a jezdit co nejvíce vyhlíží zimu dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Znovu má před sebou sezonu, v níž bude střídat sjezdové lyže a snowboard. "Na tom se nic nemění. Je to náročné, ale zvykla jsem si," uvedla čtyřiadvacetiletá Ledecká.

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká

Vítězka super-G na lyžích i paralelního obřího slalomu na prkně z loňských her v Pchjongčchangu nemění ani své cíle. "Můžete vzít mé odpovědi a překopírovat je: Budu se snažit odevzdat, co jsem natrénovala a snažit si to každý závod užít naplno. Snad stihnu závodů co nejvíc. Mým vrcholem je každý závod a chci se bavit závoděním. Už mi to chybí," řekla novinářům dnes v Praze.