Ledecká si v olympijské sezoně osmým místem vylepšila svoje letošní maximum o čtyři pozice, už v trénincích rodačka z Prahy prokazovala solidní výkony. "Z osmého místa mám radost, přece jenom to byla už nějaká doba, kdy sem naposledy stála na startu sjezdu, bylo to v prosinci. Jsem ráda, že jsem se uvedla dobrým výsledkem. Musím si ještě trochu zvyknout na sjezdařské tempo, jsem ale ráda, že jsem nabrala další důležité zkušenosti," řekla Ledecká bezprostředně po závodě.

Šestadvacetiletá závodnice vynechala snowboardové závody ve švýcarském Scuolu, místo toho dala přednost lyžarskému testování a následným závodům. "Na jednu stranu mě mrzí, že jsem na snowboardu nemohla nastoupit, na tu druhou jsme udělali spoustu práce. Hodně jsme potrénovali a teď se na lyžích cítím dobře, takže se to vyplatilo," hodnotí Ledecká.

V závodu kralovala Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, jež zvítězila ve Světovém poháru po 34. v kariéře, suverénka letošního ročníku Italka Sofia Goggiaová totiž závod po pádu nedokončila."Viděla jsem její jízdu i ten pád a upřímně si myslím, že to nebyla úplně její vina. Do té doby jela výbornou jízdu, ale pak se jí kousla lyže. Samozřejmě mi trochu zatrnulo, ale co jsem slyšela od jejího servisního týmu, tak by měla být v pořádku," dodala Ledecká.

Další závod čeká dvojnásobnou olympijskou vítězku v neděli, kdy se představi v Zauchensee v superobřím slalomu.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - sjezd: 1.Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:45,78, 2. Weidleová (Něm.) -0,10, 3. Siebenhoferová (Rak.) -0,44, 4. Delagová (It.) -0,52, 5. Gagnovová (Kan.) -0,68, 6. Brignoneová (It.) -0,87, 7. C. Suterová (Švýc.) -0,99, 8. Ledecká (ČR) -1,06, 9. Fluryová (Švýc.) -1,24, 10. Scheyerová (Rak.) -1,26.