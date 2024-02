Ester Ledecká je zpátky v plné síle. Trojnásobná olympijská šampionka se dala zdravotně do kupy a na svahy se vrátila ve formě. Ledecká ovládla trenink na sjezd Světového poháru v Crans Montaně.

Česká lyžařka Ester Ledecká | Foto: ČTK/AP Photo/Marco Trovati

Ledeckou od záčátku letošní sezony trápila viróza, kterou přecházela. Naposledy závodila před více než dvěma týdny v Cortině d'Ampezzo, kde oslabená nedokončila sjezd. Po něm se rozhodla, že si dá delší zdravotní pauzu a odcestovala se léčit do Mnichova.

Strach o Ledeckou. Po tréninku odjela na vyšetření plic. Další start je ohrožen

"Jsem moc smutná. Viróza se mě pořád drží a jsem slabá jako kuře. I přes snahu lékařů pořád ještě nejsem schopná jít do práce. Věřím, že mě snad už někdo dá konečně do kupy, protože se to vleče s přestávkami přes dva měsíce," vzkázala.

A to se povedlo. Poté, co se uzdravila, vyrazila minulý víkend do Crans Montany na závody Evropského poháru, aby zjistila, jak na tom je. Oba sjezdy se jí povedly, když zapsala 2. a 4. místo.

O dvě setiny rychlejší

A formu portvrdila v tréninku na sjezd Světového poháru ve švýcarském středisku. Ve středu obsadila sedmé místo, ve čtvrtek byla dokonce nejrychlejší. Vedoucí ženu celkového pořadí Laru Gutovou-Behramiovou na druhé příčce porazila o dvě desetiny sekundy.

V Crans Montaně se pojede sjezd v pátek a sobotu. V neděli se ve švýcarském středisku uskuteční superobří slalom, v němž je Ledecká olympijskou vítězkou z roku 2018.