Suma sumárum: v celkovém hodnocení SP je Ledecká už desátá a ve finále seriálu v Cortině tak může nastoupit do všech disciplín. V dílčím pořadí kombinace jí patří konečná třetí příčka a ve sjezdu stále bojuje dokonce o druhé místo. Takové úspěchy české sjezdové lyžování nepamatuje od vrcholných let Šárky Strachové.

„I snowboarďačka může zajet dobré výsledky na lyžích,“ smála se dvojnásobná olympijská vítězka. „Mám opravdu radost. Hlavně jsem si sjela 500 bodů, což mi umožní jet v Cortině všechny disciplíny, což byl takový můj cíl,“ pochvalovala si. Úsměv na tváři jí vykouzlila i vyhraná sázka s trenérem Tomášem Bankem.

„Vsadili jsme se, že když se mi podaří těch 500 bodů, tak se na finále při prohlídce trati svlékne do kombinézy a bude tam jako slalomář. To je bonus, na který se moc těším. Je vidět, že mi vůbec nevěřil, že by se mi to mohlo povést,“ pobavilo Ledeckou.

Opatření proti koronaviru

Závody v La Thuile se od obvyklého mumraje ve Světovém poháru lišily opatřeními proti šíření koronaviru. Diváků bylo výrazně méně než obvykle, atmosféra byla komornější, instrukce striktnější. Česká lyžařka si ale nestěžovala.

„Nemohu říct, že by to pro nás byla komplikace. Naopak je to pro nás jednodušší: neděláme rozhovory s novináři, rovnou nás odvezli do hotelu, kde jsme zavření jako v karanténě. Trochu to připomíná olympijské prostředí. Je to zvláštní, ale taková je situace a lidi to tady zvládají podle mě dobře,“ popsala Ledecká.

Výrazněji než nákaza nakonec promluvilo do víkendového dění počasí. Na trať pro kombinaci se nečekaně snesla tak bohatá sněhová nadílka, že se pořadatelé rozhodli závod zrušit.

Malý křišťálový glóbus tak získala domácí Italka Federica Brignoneová, jež vyhrála obě předchozí kombinace v sezoně. Ledecká byla v lednu šestá a před týdnem v Crans-Montaně třetí.

„Samozřejmě mě mrzí každý zrušený závod, ale je to outdoorový sport a tohle se může stát. Počasí neporučíte,“ řekla Ledecká. O to víc se nyní těší do Cortiny, kde se v polovině března uskuteční už zmíněné finále Světového poháru.

„Nepřemýšlím o tom tak, že můžu být ve sjezdu druhá. Těším se do Cortiny, protože je tam krásný kopec. Náš tým to dělá opravdu dobře, zlepšuju se sezonu od sezony,“ těší Ledeckou.