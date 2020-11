Nedávno to zažila judistická reprezentace, která krátce před pražským ME pobývala v Turecku, nebo reprezentace v běhu na lyžích. Od začátku listopadu trénují ve finském Rovaniemi, kde se dlouhodobě připravují na víkendový start světového poháru. Ten proběhne ve středisku Ruka.

Na začátku byla finská nabídka. Spočívala v tom, že v Rovaniemi mohou lyžaři nejen trénovat, ale bude jim zajištěna i administrativní pomoc s příjezdem. Výhodné byly i podmínky pro pobyt.

Celé patro pro sebe

„Celý proces, kdy jsme řešili ubytování, pozvání a další korespondenci, trval přibližně měsíc. Všechno fungovalo skvěle a nedošlo k žádným komplikacím,“ vyprávěl Jan Franc, kouč reprezentace žen. „Finové zajistili pozvánku, která byla nutná pro vstup do země spolu s negativním testem na covid-19. Ten nesměl být starší než 72 hodin a podstoupili jsme ho už v Praze,“ pokračoval.

Výprava se rozdělila na dvě části. Trenéři a servismani vyrazili do Skandinávie ve čtyřech autech, závodníci cestovali letecky. Obě varianty měly svá úskalí, ale doprava proběhla hladce. „Pozvánkou jsme se prokazovali na dánských, švédských i finských hranicích, kde se nás ptali na důvod cesty a její délku,“ popisoval trenér.

Cesta trvala dva dny. Jeli přes Německo do Rostocku, pak trajektem do dánského Gedseru. Pokračovali po mostu z Kodaně do Malmö.

Ze Stockholmu se pak plavili dalším trajektem do Turku. „Negativní testy po nás nikde nechtěli. A dokonce ani ve Finsku jsme se už nemuseli nechat otestovat. Ostatně v naší bublině to ani není třeba. V hotelu máme pro sebe celé patro, svoji jídelnu a lyžárnu. Když potřebujeme do posilovny, nikdo další do ní nesmí. S nikým jiným se nepotkáme, samozřejmostí je všude desinfekce,“ vzkázal Franc ze střediska poblíž polárního kruhu.

Trénují bez omezení

Závodníci se do Rovaniemi přesouvali nadvakrát. Nejprve jsme letěli do Helsinek, kde probíhaly ještě dodatkové kontroly, ale vzhledem k negativním testům z Prahy je nemuseli absolvovat. „V Helsinkách jsme strávili noc. V hotelu jsme žádná velká opatření nepozorovali. Ani roušky nebyly nařízené. Na snídani jsme šli s ostatními hosty,“ začala své vyprávění Kateřina Razýmová.

Další den letěli do Rovaniemi. „Na letišti byly přepážky, které připomínaly imigrační centra v Americe. Ptali se nás na důvod návštěvy a délku pobytu, ale když jsme ukázali pozvání, všechno bylo v pořádku,“ vykládala.

V Rovaniemi závodníci už na PCR testy nemuseli. „Díky tomu, že jsme ve středisku separovaní, nevím o ničem, co bych nemohla nebo mě nějak omezovalo. Trénujeme na zasněženém šestikilometrovém okruhu, kde se nepohybuje moc lyžařů, takže se s nikým netlačíme. Ani není potřeba mít trať rezervovanou,“ dodala Razýmová.

Výjimka? Kdepak

Při cestách do ciziny se sportovci řídí stejnými pravidly jako ostatní občané. Návrat je (v naprosté většině případů viz semafor ministerstva zahraničí) podmíněn absolvováním testu na koronavirus. „Je to tak. Ani profesionálové nemají výjimku,“ uvedl Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.

Odysea běžců závodem v Ruce nekončí. Lyžaři momentálně řeší další program, protože kvůli koronaviru odpadl druhý díl elitního seriálu v norském Lillehammeru, kde měli závodit i sdruženáři.

Momentálně je to se závody nejisté. V prosinci mají někteří běžci v plánu start na SP v Davosu, jiní zase na sprintech v Drážďanech. Pak je čeká vánoční přestávka. Ale ne moc dlouhá. Do bubliny by se měli zase uzavřít koncem roku před Tour de Ski.

Ještě si někdo myslí, že mají sportovci čajíčkový život?