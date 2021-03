Z Aare, kde se o víkendu jely dva slalomy, se lyžařky přesunuly do Alp. Ve hře budou ještě tři trofeje. Zatímco Švýcarce Gutové-Behramiové v super-G a Italce Bassimové ve slalomu již prvenství neunikne, v Lenzerheide se bude rozhodovat o velkém křišťálovém globu a vavřínech ve sjezdu a slalomu.

Ledecká je připravená nastoupit v rychlostních disciplínách. Nejdřív je ve středu na řadě sjezd (je v něm průběžně osmá) a pak v super-G (pátá). Má to ale jeden háček. „Počasí a předpověď nejsou moc pozitivní. Dva dny padá sníh a ohrožuje to trénink. Bez něj se nesmí závodit,“ hlásil z Lenzerheide trenér pražské rodačky Tomáš Bank.

„Byli jsme se podívat na trati. Je tam hodně sněhu a nedá se v tom jet. Od středy by už ale tolik chumelit nemělo. Řešením by bylo odjet ve středu trénink i závod. Taková varianta může nastat,“ přemítal kouč.

Neznámou je i zdravotní stav

Pětadvacetiletá závodnice má v plánu minimálně dva starty. Chybí ji 47 bodů do pěti set, což by jí umožňovalo jet i slalom a obří slalom. „Pokud by sjezd zrušili, bylo by v superobřím slalomu složitější dohnat body. Velká očekávání v točivých disciplínách nemáme, ale Ester to baví. Slalom speciál na žádné větší akci ještě nejela,“ pokračoval.

Druhou neznámou je zdravotní stav. Od začátku března, kdy kvůli blíže nespecifikovanému zranění vynechala MS ve snowboardingu, nebylo o dvojnásobné olympijské vítězce slyšet.

„Je nachystaná, ale bude záležet na počasí. Minulý týden bylo pěkně a trénovali jsme v Livignu. V pondělí to zkoušela už v Lenzerheide, ale byl to spíš freeride, aby nezůstala celý den v hotelu,“ prozradil Bank.

Premiérovou účast ve finále SP zažije druhá česká reprezentantka Martina Dubovská ve slalomu. (nov)