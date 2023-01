V chorvatské metropoli je však stejně jako jinde v Evropě teplo jak na jaře. „Dole ve městě je sedmnáct stupňů a o sníh je tu pochopitelně nouze. Proto se dá očekávat, že budou trať trochu zkracovat,“ pokračovala.

Skvělý slalom Dubovské v Semmeringu. Podruhé za sebou se probila na desáté místo

„Těžko říct, co z toho vzejde, ale Záhřeb mám ráda. Je to jeden z nejdelších slalomů a závody jsou pro mě výzva. Tím, že trať zkrátí, by mi to mělo víc sedět,“ přemítala třicetiletá reprezentantka.

„Uvidíme, ale každopádně udělám všechno proto, abych každý den předvedla dvě dobré jízdy. Bylo by fajn, kdyby byly podobné tomu, co se mi povedlo ve druhém kole v Semmeringu,“ zmínila jízdu, v níž byla šestá nejrychlejší.