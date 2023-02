V posledních letech vzhlíželi čeští fanoušci k šampionátům s nadějemi. Bylo to díky Ester Ledecké , která před dvěma roky v Cortině d'Ampezzo byla blízko medailím. Skončila čtvrtá v super-G a sjezdu a osmá v kombinaci.

Jenže slavná česká obojživelnice je po dvou operacích klíční kosti stále mimo provoz a sezona je nejspíš ztracená. Lékaři elitní lyžařce a snowboardistce závodit kvůli hojení operované kosti zakázali.

Pomohou výsledky ze Špindlerova Mlýna?

„Do poslední chvíle jsem věřila, že se lyžařské mistrovství světa dá stihnout. Kondičně jsem skvěle připravená, ale na sněhu zatím nesmím nic uspěchat,“ uvedla trojnásobná olympijská vítězka.

Do Francie se na MS těšil i zkušený Kryštof Krýzl. Jenže pro něj sezona předčasně skončila už před Vánoci kvůli natrženému přednímu zkříženému vazu v levém koleně. Nejžhavějším českým želízkem je tak Martina Dubovská.

Před rovinkou jsem to málo pustila, trenér mě asi nepochválí, litovala Dubovská

Generálkou na šampionát byl pro ni i většinu dalších lyžařek světový pohár ve Špindlerově Mlýně, kde minulý víkend obsadila ve slalomu 21. a 18. místo. Sice ji mrzelo, že před domácím publikem nepředvedla lepší výkony, ale našla i pozitiva.

„Doufám, že mi tyhle výsledky trochu pomohou a podám na mistrovství světa co nejlepší výkon,“ prohlásila třicetiletá lyžařka, která byla v této sezoně SP dvakrát v nejlepší desítce. O konkrétních cílech na MS se však šířit nechtěla. „Těžko se mi to říká. Vždy, když povím, že chci být vysoko, tak se to nepodaří…“

Dal přednost odpočinku

Zajímavé bude sledovat, jak si ve Francii povede Jan Zabystřan. Na zisk čtyř medailí z nedávné univerziády navázal devatenáctým místem v superobřím slalomu v Cortině d'Ampezzo. Tím si vyrovnal své maximum ve SP.

Česká sestava pro MS (6.-18. 2.)

Muži: Filip Forejtek, Jan Zabystřan.

Ženy: Martina Dubovská, Adriana Jelínková, Elese Sommerová, Celine Sommerová.

„Top 20 je pro mě naprostá paráda. Pro tuto sezonu jsem měl snový cíl zajet podobný výsledek a jsem z něj nadšený. Snad budu podobné výkony zajíždět častěji a navážu na to i na mistrovství světa,“ vykládal reprezentant, který se na MS představí v super-G a v kombinaci.

„Během závodu jsem neměl problém. Kromě suverénního Marca Odermatta, který v Cortině všem ujel, jsem na ostatní neměl velkou ztrátu. Ověřil jsem si, že se dá závodit i s elitou,“ líčil s tím, že před šampionátem dal přednost odpočinku, doléčení virózy a fyzické přípravě.

Co předvedou Odermatt a Shiffrinová?

Právě zmíněný Švýcar Odermatt, který je lídrem průběžného pořadí SP, bude patřit k největším hvězdám šampionátu. Jeho rozsah sahá od obřího slalomu po sjezd. Medaili sice dosud nezískal, ale dá se předpokládat, že tentokrát už nevyjde naprázdno.

Lyžařský šampion Kyle Smaine zemřel pod lavinou. Děsivý okamžik popsal svědek

Mezi ženami je největší hvězdou Mikaela Shiffrinová, kterou před týdnem obdivovali fanoušci ve Špindlerově Mlýně. Tentokrát si nebude svazovat útok na rekord v počtu vítězných závodů ve SP, ale může značně rozšířit medailovou sbírku. Na MS jich dosud famózní Američanka vybojovala jedenáct.