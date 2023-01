„Osmička, devítka, to bylo hodně blízko. To je taková jediná kaňka,“ uvedla Razýmová v nahrávce pro média. „Doufám, že se to zastaví až na prvním místě,“ říkala s úsměvem o neustálém zlepšování.

Razýmová se vrací po narození dcery. Po tréninku už se neprospím, směje se

„Občas si myslím, že mi chybí odvaha a bojovnost prorvat se dopředu. Myslím, že další závody zase trochu pomůžou. Doufám, že natrénováno mám a dokážu to do konce sezony prodat,“ prohlásila směrem k dalšímu startům závodnice, která se do stopy vrátila před Vánocemi po mateřských povinnostech.

Kateřina Razýmová po závodě:

Zdroj: Svaz lyžařů ČR

„Být sedmnáctá je asi dobré. Mrzí mě těch deset sekund, co ve finále chyběly na Top 15. Holky měly asi dobré informace a pozici si pohlídaly,“ hodnotila konečné umístění a pochvalovala si, že náročný sedmietapový seriál zvládla. „Jsem ráda, že jsem tady. Bylo to náročné a hezké. Budu si to dlouho pamatovat,“ usmívala se na vrcholu.

Výjezd nahoru hrozně bolí, říká Novák

Mezi muži se v popředí pohybovala reprezentační jednička Michal Novák. Po příjezdu k Alpe Cermis sice neudržel tempo nejrychlejších, ale bojoval o umístění v elitní desítce. V silné konkurenci mu sice nakonec připadlo patnácté místo, když v samém závěru těsně prohrál s Američanem Pattersonem, ale výrazně si vylepšil celkové umístění. Konečné jedenácté místo je velkým úspěchem.

Zlomená hůlka, bolavá žebra. Už jsem na to zapomněl, říká Novák. Teď chce výš

„Kopec jsem vyjel nejlépe, co se mi kdy povedlo, ale je to opravdu šílené. Výjezd nahoru tak hrozně bolí, že je to nepopsatelné,“ smál se Novák. „Konečné jedenácté místo je, myslím, velmi dobré.“

Nejhorší je prý začátek stoupání. Tam se hlavně snažil nepřepálit start, aby nezačal tuhnout. „Na první pětistovce se každý snaží vytvořit si pozice a zároveň je prémie. Tam mě to hodně bolelo,“ přiznal. „Hlídal jsem si techniku, jsem spokojený s tím, co jsem předvedl. Finiš už byl hodně do krve.“

Celé Tour de Ski vyhrála Švédka Frida Karlssonová a Nor Johannes Klaebo.